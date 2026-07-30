Ordu Gastronomi Festivali başladı - Son Dakika
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Ordu Gastronomi Festivali başladı

Ordu Gastronomi Festivali başladı
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Ordu’nun zengin mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetleri yaşatmak ve gastronomi alanındaki marka değerini artırmak amacıyla düzenlenen YEDAŞ Ordu Gastronomi Festivali başladı.

Ordu'nun zengin mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetleri yaşatmak ve gastronomi alanındaki marka değerini artırmak amacıyla düzenlenen YEDAŞ Ordu Gastronomi Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. ile paydaş kurumların katkılarıyla düzenlenen ve 2 gün sürecek olan festival, Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Festival kapsamında Ordu'nun yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı stantlar kurulurken, ünlü şefler de kentin coğrafi işaretli ve yöresel ürünleriyle hazırladıkları özel tarifleri katılımcılarla buluşturdu.

"Ordu, gastronomisiyle geliyor"

Açılış programında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Burada şeflerimiz ile birlikte dünyada gastronomi yarışına çıktık. Ordumuz bu bakımdan son derece zengin kaynakları olduğu için tüm dünyaya şöyle haykırabiliriz; 'Ey gastronomi dünyası, Ordu geliyor, haberiniz olsun'. Ustaları, mekanı, kaynakları ve doğal güzellikleriyle beraber Ordu geliyor. Şeflerimizin başarılı uygulamalarıyla bütün dünya yeni sürprizlere hazır olsun" diye konuştu.

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise, gastronominin yalnızca damak zevkine hitap etmediğini, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına, turizmin gelişmesine, yerel ekonominin güçlenmesine ve şehirlerin marka değerinin artmasına katkı sağlayan stratejik bir değer olduğunu ifade ederek, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Programda festivali düzenleyen organizasyon firması tarafından Ordu Valisi Muammer Erol ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e plaket takdim edildi. YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi de festivale katılan şeflere plaket ve teşekkür belgeleri verdi. Festival, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Otantik Halk Oyunu Ekibi ile Gürcistan Khorumi Halk Oyunu Ekibi'nin gösterilerinin ardından protokol üyelerinin stantları gezmesiyle devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ordu Gastronomi Festivali başladı - Son Dakika

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