Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 27. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikler kapsamında folklor gösterisi sunuldu ve festival alanındaki stantlar gezildi. Ortaca Kaymakamı ve Belediye Başkanı, tarım, çevre ve turizmin ilçeye büyük katkı sağladığını vurguladı. Festival, Madrigal müzik grubunun sahne aldığı 28 Temmuz'a kadar devam edecek.

22.07.2024 21:49
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Ortaca Belediyesince düzenlenen etkinliğin açılışında, Fethiye Belediyesi bando takımı eşliğinde Ortaca Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Pazaryeri'ndeki festival alanında son buldu.

Etkinlikler kapsamında folklor gösterisi sunuldu, festival alanında yer alan stantlar gezildi.

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, yaptığı konuşmada, festivallerin, bir ilçenin en önemli faaliyet konularından biri olduğunu söyledi.

Aktaş, özellikle Ortaca'da tarım, çevre ve turizmin birlikte yürümesinin ilçeye en büyük katkıyı sağladığını kaydetti.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ise ilçede gelenekselleşen festivali hep birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Tezcan, tarım ve turizmin kentte çok büyük değere sahip olduğunu, çevreye de aynı ölçüde önem verdiklerini dile getirdi.

Kortej yürüyüşüne, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Metehan Bülbül, İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan, diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

İlk gününde Madrigal müzik grubunun sahne aldığı festival, 28 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı - Son Dakika

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