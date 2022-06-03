Ortaokul öğrencisi Kovid-19 sürecinde tuvale yansıttığı 50 eserle sergi açtı - Son Dakika
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Ortaokul öğrencisi Kovid-19 sürecinde tuvale yansıttığı 50 eserle sergi açtı

03.06.2022 15:40

Sivas'ta 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mehlika Meral'in, Kovid-19 sürecinde suluboya tekniğiyle yaptığı doğa resimleri sergide görücüye çıktı.

Sivas'ta 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mehlika Meral'in, Kovid-19 sürecinde suluboya tekniğiyle yaptığı doğa resimleri sergide görücüye çıktı.

Behrampaşa Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Mehlika Meral, küçük yaşlarda resim sanatına ilgi duymaya başladı. Ailesinin bu durumu keşfetmesiyle 8 yaşından itibaren Sivas Galeri Sanatoryum Sanat Eğitim Merkezi'nde resim eğitmeni Ayşe Aygün ile karakalem çizimlerine başlayan Mehlika, Kovid-19 döneminde doğa temalı eserler ortaya çıkarmak için suluboya tekniğine geçti.

Yaklaşık 1,5 yıldır suluboya tekniğiyle çalışarak sürdürülebilir bir yaşam için doğanın önemini ortaya koyan 50 esere imza atan Mehlika, öğretmeni ve ailesinin desteğiyle Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde ilk sergisini açtı.

Mehlika Meral, gazetecilere, salgın döneminde insanların çok fazla doğadan uzak kaldığına dikkati çekerek, "Bu nedenle resimlerimin temasını doğa ve çevre oluşturdu. Doğa ile birlikte yaşamanın önemini anlatan resimler yaptım. Öğretmenim ve ailemin yardımıyla 50 eserden oluşan güzel bir sergi açtığımı düşünüyorum." dedi.

Öğrencisinin çok yetenekli olduğunu dile getiren resim eğitmeni Ayşe Aygün, "Suluboya içinde çok farklı teknikler var. Mehlika bunlar üzerinde çalışırken kendi tarzını da oluşturmuş oldu ve 1,5 yıllık emeğinin sonunda ilk sergisini açtı." diye konuştu.

Anne Gülşah Meral da kızının resme ilgisini ve kabiliyetini keşfettikten sonra eğitim almasını sağladıklarını belirterek, "Ayşe hocamızla doğa üzerinde sürdürülebilir yaşamı tema olarak seçip çalışmalara başladılar. İnşallah bundan sonra da resim üzerine ilerlemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Ortaokul öğrencisi Kovid-19 sürecinde tuvale yansıttığı 50 eserle sergi açtı
Ortaokul öğrencisi Kovid-19 sürecinde tuvale yansıttığı 50 eserle sergi açtı
Ortaokul öğrencisi Kovid-19 sürecinde tuvale yansıttığı 50 eserle sergi açtı
Ortaokul öğrencisi Kovid-19 sürecinde tuvale yansıttığı 50 eserle sergi açtı

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ortaokul öğrencisi Kovid-19 sürecinde tuvale yansıttığı 50 eserle sergi açtı - Son Dakika

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