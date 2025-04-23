Oscar\'a Yapay Zeka Adaylığı

SİNEMA Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yapay zeka kullanılarak hazırlanan filmlerin de Oscar ödüllerine aday olabileceğini açıkladı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), pazartesi günü yaptığı açıklamada bu yıl itibarıyla geçerli olacak yeni ödül kurallarını paylaştı. Buna göre, yaratıcı sürecinde yapay zeka kullanılan yapımlar da belirli koşulları sağlamaları halinde Oscar için yarışabilecek. Jüri üyeleri, kazanacak filmleri seçerken 'filmin üretiminde insanın ne derece rol aldığını' dikkate alacak. Kurallar arasında ayrıca jüri üyelerinin, final turunda oy kullanma hakkına sahip olabilmeleri için aday olan bütün filmleri izlemesi zorunlu kılındı.

Öte yandan film yapımında insan yaratıcılığının merkezde olduğu yapımların öncelik olacağını vurgulayan akademi, "Akademi ve tüm branşlar, hangi filmin ödüllendirileceğine karar verirken yaratıcı sürecin merkezinde bir insanın yer alıp almadığını dikkate alarak başarıyı değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.