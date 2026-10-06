Oscar Wilde'ın eseri Dorian Gray'in Portresi, Bursa'da yarın ilk kez sahnelenecek - Son Dakika
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Oscar Wilde'ın eseri Dorian Gray'in Portresi, Bursa'da yarın ilk kez sahnelenecek

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Oscar Wilde'ın "Dorian Gray'in Portresi" adlı eseri, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun çağdaş yorumuyla yarın saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Bursa'da ilk kez seyirci karşısına çıkacak oyunun belirli tarihlerde sahnelenmeye devam etmesi planlanıyor.

İrlandalı şair ve yazar Oscar Wilde'ın klasikleşen eseri "Dorian Gray'in Portresi", Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından çağdaş bir sahne yorumuyla yarın Bursa'da ilk kez seyirciyle buluşturulacak.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, güzelliğini ve gençliğini sonsuza dek koruma arzusuyla ruhunu bir portreye teslim eden Dorian Gray'in hikayesini konu alan oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de prömiyer yapacak.

Oyunun, Bursa'da sanatseverlerle buluşmasının ardından belirli tarihlerde sahnelenmeye devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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