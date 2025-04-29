İngiltere'deki Sotheby's Müzayede Evi'nde Osman Hamdi Bey'in "Kahve Hazırlamak" adlı tablosu açık artırmaya çıkarıldı.
Kayıp olduğu düşünülen 1881 tarihli tablo adı açıklanmayan bir alıcı tarafından 52 milyon TL'ye (1 milyon 16 bin pound) satın alındı.
Topkapı Sarayı'nın harem bölümü tasvir edilen tabloda, kahve hazırlayan iki genç kadın betimleniyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Osman Hamdi Bey'in kayıp sanılan tablosu 52 milyon TL'ye satıldı - Son Dakika
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