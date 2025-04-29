Osman Hamdi Bey\'in kayıp sanılan tablosu 52 milyon TL\'ye satıldı

İngiltere'deki Sotheby's Müzayede Evi'nde Osman Hamdi Bey'in "Kahve Hazırlamak" adlı tablosu açık artırmaya çıkarıldı.

KAYIP SANILIYORDU, 52 MİLYON TL'YE SATILDI

Kayıp olduğu düşünülen 1881 tarihli tablo adı açıklanmayan bir alıcı tarafından 52 milyon TL'ye (1 milyon 16 bin pound) satın alındı.

HAREMİ TASVİR EDİYOR

Topkapı Sarayı'nın harem bölümü tasvir edilen tabloda, kahve hazırlayan iki genç kadın betimleniyor.