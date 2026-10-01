Osmaneli\'de YHT kazısında bulunan 1800 yıllık küp buzdolabı olarak kullanıldı

Osmaneli Belediyesi çalışanı İlayda Özkök, yapılan bir kazı çalışması sırasında bulunan bin 800 yıllık küpün o dönemde buzdolabı olarak kullanıldığını söyledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi İznik yolu üzerinde bu yıl yapılan YHT tünel çalışması sırasında bulunan ve 1 buçuk metre yüksekliğe, 1 metre ağız çapına sahip küp, tarihi Aya Yorgi Kilisesi bahçesinde sergileniyor. Görenlerin büyüklüğü karşısında şaşkına döndüğü küp hakkında bilgi veren Osmaneli Belediyesi çalışanı İlayda Özkök, "Görmüş olduğunuz küp, aslında bizim yeni kazandığımız tarihi miraslarımızdan, tarihi güzelliklerimizden biri. YHT hattı çalışmalarında aslında bulduk biz bunları ve şu anda tekrardan burada Aya Yorgi Kilisesi bahçesinde diğer eserlerimiz gibi halkımıza sergiliyoruz" dedi.

İlayda Özkök, açıklamasının devamında, "İçerisinde yaptığımız karbon araştırmalarından sonra 1800 yıllık olduğunu öğrendik biz bu küplerimizin. Yörenin halkı aslında bunları buzdolabı olarak kullanmış. İçerisinden gıda örnekleri bulduk yaptığımız karbon çalışmalarında. Bizans İmparatorluğu'nda yaşayan insanlar bunu buzdolabı olarak kullanmış. Şu anda Osmaneli'nin aslında sadece bir geçiş noktası olmadığını, burada çok güzel bir şekilde doğayla insanların baş başa olduğunu biliyoruz. Osmaneli'nin aslında ne kadar ileri seviyede bir şehir olduğunu, bir yerleşim alanı olduğunu bulduğumuz küpler sayesinde öğrenmiş olduk" dedi.