Osmangazi\'de huzurevi sakinlerini mutlu eden buluşma

Osmangazi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) Elmasbahçeler Kurs Merkezi kursiyerleri, Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) sakinleriyle bir araya gelerek anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kursiyerler, birlikte örgü örüp sohbet ederek, onlara keyifli bir gün yaşattı.

Osmangazi Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen kurslara katılan kursiyerler, örnek bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Elmasbahçeler Kurs Merkezi kursiyerleri, yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünleri özenle paketleyerek huzurevi sakinlerine hediye etti.

Etkinlik kapsamında yanlarında getirdikleri iplik, tığ ve şişlerle huzurevi sakinleriyle örgü ören kursiyerler, onların hem keyifli vakit geçirmesini sağladı, hem de yalnız olmadıklarını hissettirdi. Ziyaretten ve verilen hediyelerden büyük mutluluk duyan huzurevi sakinlerinin sevinci yüzlerine yansıdı. BAREM misafirleriyle uzun uzun sohbet eden kursiyerler, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen etkinlikle huzurevi sakinlerine unutamayacakları bir gün yaşattı.

"Huzurevi Sakinleriyle Örgü Ördük"

OSMEK Elmasbahçeler Kurs Merkezi Tığ Öğretmeni Semanur Pusar, "Yıl boyunca kurs olarak çeşitli faaliyetlerimiz olmakta. Kursta insanları nasıl mutlu ederiz diye düşünürken aklımıza huzurevi sakinleriyle bir araya gelmek geldi. Bizde kursiyerlerimizle birlikte Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettik. Burada büyüklerimizle bir araya gelerek beraber örgüler ördük. Keyifli bir geçirdik, onlar da mutlu oldu. Onlar mutlu olunca bizde çok mutlu olduk." şeklinde konuştu.

"Bu Tarz Etkinlikler Onları Mutlu Ediyor"

Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Selin Güvenç de, "Burada misafirperverlik yaptık. Kursiyerlerimiz ziyarette bulunarak, onlara çeşitli hediyeler getirdi. Burada huzurevi sakinleriyle el işi örgü faaliyetleri yaparak onları hatırladıklarını hissettirerek güzel vakit geçirmelerini sağladılar. Bu tarz etkinlikler onları mutlu ediyor." ifadelerini kullandı. - BURSA