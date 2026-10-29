Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı kortej geçişiyle sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı kortej geçişiyle sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Osmaniye\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 103\'üncü yılı kortej geçişiyle sona erdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Osmaniye\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 103\'üncü yılı kortej geçişiyle sona erdi
Haber Videosu

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, Valilik Kompleksi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Öğrencilerin kartal dansı ve jandarma özel harekat personelinin gösterileri alkış alırken, tören kortej geçişiyle sona erdi.

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, Valilik Kompleksi'nde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin kartal dansı, jandarma özel harekat personelinin sergilediği gösteriler ve kortej geçişi vatandaşlardan büyük alkış aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, milletvekilleri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı tarafından konser verilirken, öğrencilerin sergilediği kartal dansı gösterisi büyük beğeni topladı. Öğrencilerin performansı izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Taburu personeli tarafından gerçekleştirilen silahlı gösteri ve Türk bayrağı gösterisi ise nefes kesti. Özel harekat personelinin disiplin, güç ve kabiliyetlerini sergilediği gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, konuşmasında, "Bugün ecdadımızın kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiği o müdafaa hattı, Türkiye Yüzyılı mefküresiyle sınırları aşan bir inkişafa dönüşmüştür. Cumhuriyetimiz, savunma sanayisindeki milli atılımları, Mavi Vatan ve Gök Vatan'daki tavizsiz duruşuyla artık yalnızca bölgesinde değil, küresel ölçekte dengeleri kuran, mazluma umut, zalime set olan kudretli bir çınara tecessüm etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar, kortej geçişiyle sona erdi. Öğrenciler ve askerlerin yanı sıra askeri ve resmi araçlar, ticari taksiler ile motosiklet kulübü üyelerinin katıldığı kortej, vatandaşların yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla donatılan tören alanında Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatJandarmaOsmaniyeGüncelTörenYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
İstanbul’da korku dolu anlar Gençler besmele çekip kaçtı İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı Nesli tehlike altında Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu İşte kazançları 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Köylüler direğe bakınca donup kaldı Köylüler direğe bakınca donup kaldı
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:33
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
13:10
Elazığ’da yürekleri ısıtan olay Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 14:38:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı kortej geçişiyle sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android