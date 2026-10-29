Osmaniye\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 103\'üncü yılı kortej geçişiyle sona erdi

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, Valilik Kompleksi'nde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin kartal dansı, jandarma özel harekat personelinin sergilediği gösteriler ve kortej geçişi vatandaşlardan büyük alkış aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, milletvekilleri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı tarafından konser verilirken, öğrencilerin sergilediği kartal dansı gösterisi büyük beğeni topladı. Öğrencilerin performansı izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Taburu personeli tarafından gerçekleştirilen silahlı gösteri ve Türk bayrağı gösterisi ise nefes kesti. Özel harekat personelinin disiplin, güç ve kabiliyetlerini sergilediği gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, konuşmasında, "Bugün ecdadımızın kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiği o müdafaa hattı, Türkiye Yüzyılı mefküresiyle sınırları aşan bir inkişafa dönüşmüştür. Cumhuriyetimiz, savunma sanayisindeki milli atılımları, Mavi Vatan ve Gök Vatan'daki tavizsiz duruşuyla artık yalnızca bölgesinde değil, küresel ölçekte dengeleri kuran, mazluma umut, zalime set olan kudretli bir çınara tecessüm etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar, kortej geçişiyle sona erdi. Öğrenciler ve askerlerin yanı sıra askeri ve resmi araçlar, ticari taksiler ile motosiklet kulübü üyelerinin katıldığı kortej, vatandaşların yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla donatılan tören alanında Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.