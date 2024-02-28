Kültür Sanat

Osmanlı Dönemi'nden kalma Sancak Köşkü yeniden hayat buldu

İSTANBUL - Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat bulan Sancak Köşkü'nün açılış töreni gerçekleşti. Osmanlı Dönemi'nde ordunun sefere çıkarken padişah tarafından uğurlandığı ve seferden dönerken de karşılandığı Sancak-ı Şerif'in de o dönemde muhafaza edildiği köşkün restorasyon çalışmaları tamamlandı. Köşkün sanatsal faaliyetlerde kullanılması planlanıyor.

Tarihi yapısı korunarak yeniden hayat bulan Sancak Köşkü için YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde özel bir açılış töreni gerçekleşti. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışa özel ayrıca Prof. Dr. Faruk Taşkale ve öğrencilerinin hat sanatı üzerine yaptığı eserler Sancak Köşkü'nde sanatseverlerle buluştu.

Açılışta üniversitelerle yapılan iş birliklerine önem verdiklerinin altını çizen Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, "Yıldız Teknik Üniversitesi denildiğinde benim zihnimde hep mühendislik ve teknik hususlar gelir. Tarihi bir mekanı teknik bir üniversite onarıyor, restore ediyor ve yaşatıyor. Bu beni ayrıca memnun etti. İstanbul'da üniversitelerimizi daha ileri noktalara taşımak, onların değerine daha fazla değer katmak amacıyla biz üniversitelerimizle sahada iş birliği yapıyoruz. Tarihi eserlerin restorasyonu bakımından, valiliğimizin, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu uyarınca elde ettiği bir gelir var. O geliri de yine bu tür tarihi eserlerin hayatta kalması, korunup gelişmesi bakımından iş birliği yaptığımız kurumlara harcatıyoruz, onlara ödenek desteği veriyoruz. Burada da çok güzel bir iş yapmışız" dedi.

"İyi bir restorasyon örneği görmek istiyorsanız buraya gelin"

Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise yaptığı konuşmada üniversite olarak sanata değer verdiklerini hatırlatarak, "113 yıldır üniversite olarak yaptığımız çok iyi işler var. İyi eğitim veriyoruz, iyi bir AR-GE üniversitesiyiz, iyi mühendisler yetiştiriyoruz, iyi mezunlar veriyoruz. Şu içinde bulunduğunuz kampüs çok iddialı bir kampüs. Dünyanın en iyi 63'üncü kampüsü ama hedefimiz ilerleyen yıllarda ilk 10'da olmak. Görünen o ki önümüzdeki senelerde ilk 50'ye giriyoruz. Çok ciddi yatırımlarımız var. İlk 10'unu da çok yakın zamanda göreceğiz. Hemen sağımızda yaptığımız bir misafirhane var, restorasyonunu yeni bitirdik. Bu çok güzel bir restorasyon örneğiydi. Bugün ki Sancak Köşkü için özellikle davet ettim ve şunu söyledim; 'iyi bir restorasyon örneği görmek istiyorsanız buraya gelin'. Maalesef ki çok yanlış ve hassas olmayan uygulamalar var. Burası çok başarılı oldu çünkü valiliğimiz himayesinde yaptık. Restorasyonda çalışanlar Yıldız Teknik Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden ve YTÜ Kültür Varlıkları Koruma Bölümü'nden mezunlarımızdı. Bizim mezunlarımız canla başla burayı ilmek ilmek dokudu ve bu hale getirdi. İyi bir başarı görmek istiyorsanız, estetik ve sanattan hoşlanıyorsanız etrafınıza dikkatli bakın. Biz teknik üniversiteyiz ama hep söylediğimiz bir şey var. YTÜ sanatsız kalamaz, onun için şanslıyız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılışı gerçekleşen köşk, misafirler tarafından büyük bir ilgi ile ziyarete açıldı.