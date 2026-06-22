Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen, " Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi" ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Kentte 20 Haziran'da başlayan ve 28 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar farklı alanlarda çok sayıda kültür ve sanat etkinliği gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Samsun Müzesi Fuaye Alanı'nda açılan sergide, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan mukaddes emanetler yer alıyor.

Ziyaretçilerin ücretsiz gezebildiği sergide, Kabe örtüsü, Sakal-ı Şerif, 700 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, Kabe kapısı örtüleri, hac vekaletnamesi, mühür, kandiller, Kabe çinisi ve el yazması İhlas-ı Şerif'in de aralarında bulunduğu eserler sergileniyor.

Samsun Kültür Yolu Festivali görevlisi Ayla Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin festival boyunca ziyaret edilebileceğini söyledi.

Sergide Osmanlı döneminden günümüze ulaşan 36 eserin yer aldığını belirten Baran, "Kutsal emanetler sergimizde Osmanlı dönemine ait Kabe örtüsü, 700 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, Kabe-i Şerif kapısı örtüleri, Sakal-ı Şerif ve el yazması eserler bulunuyor. Ziyaretçilerimizin mutlaka gelip görmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Baran, serginin 28 Haziran'a kadar açık kalacağını belirterek, "Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında misafirlerimizi sergimize bekliyoruz." ifadesini kullandı.