Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi

Osmanlı\'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi
22.06.2026 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Osmanlı emanetleri sergilendi. Ziyaretçiler için ücretsiz.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen, " Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi" ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Kentte 20 Haziran'da başlayan ve 28 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar farklı alanlarda çok sayıda kültür ve sanat etkinliği gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Samsun Müzesi Fuaye Alanı'nda açılan sergide, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan mukaddes emanetler yer alıyor.

Ziyaretçilerin ücretsiz gezebildiği sergide, Kabe örtüsü, Sakal-ı Şerif, 700 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, Kabe kapısı örtüleri, hac vekaletnamesi, mühür, kandiller, Kabe çinisi ve el yazması İhlas-ı Şerif'in de aralarında bulunduğu eserler sergileniyor.

Samsun Kültür Yolu Festivali görevlisi Ayla Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin festival boyunca ziyaret edilebileceğini söyledi.

Sergide Osmanlı döneminden günümüze ulaşan 36 eserin yer aldığını belirten Baran, "Kutsal emanetler sergimizde Osmanlı dönemine ait Kabe örtüsü, 700 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, Kabe-i Şerif kapısı örtüleri, Sakal-ı Şerif ve el yazması eserler bulunuyor. Ziyaretçilerimizin mutlaka gelip görmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Baran, serginin 28 Haziran'a kadar açık kalacağını belirterek, "Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında misafirlerimizi sergimize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Osmanlı, Turizm, Samsun, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena’nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi
Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı
Ressam Hamza Saykan CHP’ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı Ressam Hamza Saykan CHP'ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı
15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı 15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı

17:06
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
17:04
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
16:36
Ankara’da olaylı cenaze İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
16:29
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
15:53
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 17:16:07. #7.13#
SON DAKİKA: Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.