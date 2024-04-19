Osmanlı'nın sembolü Süleyman Han Camii yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Osmanlı'nın sembolü Süleyman Han Camii yeniden ibadete açıldı

Osmanlı\'nın sembolü Süleyman Han Camii yeniden ibadete açıldı

Van Kalesi'nin zirvesinde bulunan Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, restore edildikten sonra yeniden ibadete açıldı. 2 bin 700 yıllık Van Kalesi, hala görkemiyle ayakta duruyor ve cami bu tarihi yapıyı tamamlıyor. Van Valisi Ozan Balcı, caminin açılışında yaptığı konuşmada, şehrin imar ve inşa edilmesi için yapılan çalışmaların vatandaşların huzuru ve refahı için olduğunu belirtti ve Van'ın kültür ve turizmine büyük değer katacak olan bu restorasyonların devam edeceğini söyledi.

19.04.2024 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı'nın Van'daki sembolü yeniden ibadete açıldı

Van Kalesi'nin zirvesindeki cami yeniden restore edildi

Restore edilen Süleyman Han Camii'nde ilk namaz kılındı

VAN - 2 bin 700 yıllık görkemli Van Kalesi'nin zirvesindeki Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Osmanlı Devleti'nin yöreye hakimiyetini gösteren sembol bir yapı olan Van Kalesi'nin zirvesindeki Süleyman Han Camii'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Dünyadaki sayılı eski yapılardan biri olan Van Kalesi, aradan geçen 2 bin 700 yıla rağmen bugün büyük kısmıyla hala tüm görkemiyle ayakta duruyor. Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından milattan önce 840-825 yıllarında Van Gölü kıyısına inşa edilen kalenin zirvesinde ise Süleyman Han Camii yer alıyor. Van Kalesi'nin siluetini etkileyen önemli kalıntılardan biri olan cami; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Van Valiliği tarafından restore edildi. Restorasyon çalışmaları tamamlanan cami, bugün Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık'ın kıldırdığı Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Kılınan namaz sonrası açıklamalarda bulunan Van Valisi Ozan Balcı, şehrin imar ve inşa edilmesi anlamında büyük gayretlerin olduğunu belirtti. Bu çalışmaların vatandaşın huzuru, refahı ve esenliği için yapıldığını ifade eden Vali Balcı, "Burada valilik başta olmak üzere; siyasetçilerimiz, milletvekillerimiz, iş dünyamız, çiftçilerimiz, işçilerimiz, basınımız, bürokrasimiz, üniversitemiz toplumun bütün kesimleriyle beraber birbirimizi severek kaynaşarak gelecek kuşaklara hazırlamaya çalışıyoruz. Burada güzel işler oluyor. Bu işleri de inşallah artırarak devam edeceğiz" dedi.

"Camimizi bugün ibadete açtık"

Görkemli Van Kalesi'nde fetih hatırası olarak Osmanlı Cihan Devleti tarafından bir cami inşa edildiğini hatırlatan Balcı, "Bu cami tarihin değişik döneminde restore edilmişti. Daha sonra biz de yeniden restore ettirdik. Restorasyonu biten camimizi bugün ibadete açtık. Güzel bir eser oldu. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bizler sadece bu caminin restorasyonu değil, eski Van şehrinde yer alan 700 yıllık Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami ve Horhor Cami'nin de ihalesini yaparak restorasyonlarını başlattık. Eski Van şehrini de ayağa kaldırdığımız zaman kentin kültür ve turizmine çok büyük değer katmış olacağız" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA

Van Kalesi, Osmanlı, Balcı, Cami, Van, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı'nın sembolü Süleyman Han Camii yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Van Kalesi'ndeki Süleyman Han Camisi restorasyon sonrası ibadete açıldı
    21:19 Van Kalesi'ndeki Süleyman Han Camisi restorasyon sonrası ibadete açıldı

    Van Kalesi'nin zirvesinde bulunan Süleyman Han Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete açıldı. Van Valisi Ozan Balcı, caminin açılışında yaptığı konuşmada, Van'ın imarı ve inşası konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti ve Van Kalesi'nin restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte Van'ın kültür, turizm ve ekonomisine büyük katkı sağlanacağını ifade etti.

  • Devrim Erbil'in Inspirations adlı sergisi sanatseverlerle buluştu
    21:18 Devrim Erbil'in Inspirations adlı sergisi sanatseverlerle buluştu

    Devlet sanatçısı Devrim Erbil'in 60. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Inspirations adlı karma sergi, İstanbul Sinema Müzesi'nde açıldı. Sergide, Erbil'in daha önce sergilenmemiş eserlerinin yanı sıra farklı sanatçıların da eserleri yer alıyor. Erbil, sergiyle birlikte sanat hayatının 60. yılını geride bıraktığını belirterek, sanata ve sanatın içinde olmaya doyamadığını ifade etti. Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

  • Müjde Ar'a Münih Türk Film Günlerinde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'
    21:10 Müjde Ar'a Münih Türk Film Günlerinde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'

    Münih'te düzenlenen 35. Münih Türk Film Günlerinde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar'a 50. Sanat Yılı dolayısıyla 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. Müjde Ar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada kadınları desteklemeye adadığı hayatını anlattı ve kendisine verilen ödülün iki sahibi olduğunu belirtti. Ayrıca, Müjde Ar'ın Şener Şen ile başrolleri paylaştığı 'Şalvar Davası' adlı film restore edilerek festivalde gösterildi.

  • Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinliklerinde baba-kız müzik dinletisi
    20:33 Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinliklerinde baba-kız müzik dinletisi

    Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen Ferhat Badur ve kızı Yağmur tarafından keman ve klarnet dinletisi sunuldu. Etkinliğe Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Genç de katıldı. Baba Badur, kızıyla aynı sahneyi paylaşmanın gururunu yaşadığını belirtirken, kızı Yağmur ise hem konservatuvara hazırlandığını hem de keman eğitimi verdiğini söyledi.


20:32 İstanbul Gaziosmanpaşa’da toprak kayması meydana geldi İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
20:02 İmamoğlu’ndan Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına yanıt İmamoğlu'ndan Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına yanıt
19:03 Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylar İçin Müfettiş Görevlendirildi
18:21 Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
16:38 Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı
20:26 Adaylığını resmen açıkladı Sadettin Saran’dan Ali Koç’a gözdağı Adaylığını resmen açıkladı! Sadettin Saran'dan Ali Koç'a gözdağı
18:58 Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı Duygu dolu Ali Koç sözleri Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri
17:17 Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi
16:22 Şırnak’ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı Şırnak'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 “İsrail’in başkenti neresidir“ sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü
15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
15:17 Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular
15:08 Torreira’dan ayrılan Devrim Özkan’dan yürek hoplatan pozlar Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan yürek hoplatan pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 21:22:20. #1.11#
SON DAKİKA: Osmanlı'nın sembolü Süleyman Han Camii yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement