Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar

07.04.2022 14:48

Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Sedef Sanatı kursuna katılan kursiyerler unutulmaya yüz tutmuş geleneği bugüne aktarıyor.

Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Sedef Sanatı kursuna katılan kursiyerler unutulmaya yüz tutmuş geleneği bugüne aktarıyor.

Acıgöl Halk Eğitim Merkezince hayata geçirilen 'Sedef Kakma Sanatı Eğitim' projesi ile bir yandan yeni sedefkarlar yetiştirilirken diğer yandan da Hitit motifleri hediyelik eşyalara işleniyor. El sanatları üzerine çalışmalar yapan kurs öğreticisi Ali Ulu; "Kakmacılık, mobilya mesleğimizin süsleme sanatlarından biridir. Sedef kakmacılıkta bu süsleme sanatlarının modüllerden bir tanesidir. Biz burada hem telkari sanatı ile beraber sedef kakma sanatını birleştirdik. Kursiyerlerimize hem oyma hem sedef kakma ve aynı zamanda da bakır tellerimiz ile telkari sanatını birleştirerek çalışmalar yaptırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sedef Kakma Sanatında eğitim alan Kursiyer Pınar Zedelenmez ise kurs sayesinde kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade ederek; "Bu kursa bir yıldır katılıyorum. Bu kurs sayesinde hem kendimi geliştiriyorum hem de aile bütçeme katkı sağlıyorum. Acıgöl Halk Eğitim Merkezi'ne de bizlere böyle hizmetler sunduğu için teşekkür ediyorum. Genellikle Sedef Kakma sanatında Gaziantep'e özgü geleneksel desenleri çalışıyoruz" dedi.

Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar
Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar
Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar

YORUMLAR
500
Camiler dezenfekte ediliyor Camiler dezenfekte ediliyor Nevşehir'den kısa kısa Nevşehir'den kısa kısa

Halk Eğitim Merkezi, Sedef Kakma, Nevşehir, Osmanlı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Danla Bilic ve Reynmen aynı anda Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu
14:43 Galatasaray'da sürpriz gelişme! Adnan Polat'ın desteklediği Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:28 Film değil gerçek! Adresleri karıştıran kepçe operatörü yanlış binayı yıkmıştı! Olayın kahramanı işin aslını anlattı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
13:47 Ferman Toprak ailesinin yıllar önce yaşadığı silahlı saldırı hakkında konuştu: 178 kurşunlu saldırıdan kurtulduktan sonra kekeme kaldım
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 14:59:45. #1.11#
SON DAKİKA: Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement