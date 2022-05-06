Otellerde yer bulamayan Kakava Hıdırellez şenliklerine gelenler çadırlarda uyudu - Son Dakika
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Otellerde yer bulamayan Kakava Hıdırellez şenliklerine gelenler çadırlarda uyudu

06.05.2022 13:35

Otellerde yer bulamayan Kakava Hıdırellez şenliklerine gelenler çadırlarda uyudu Edirne'de on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez şenliklerine gelen ziyaretçiler, otellerde yer bulamayınca çadırlarda konakladılar.

Otellerde yer bulamayan Kakava Hıdırellez şenliklerine gelenler çadırlarda uyudu

EDİRNE - Edirne'de on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez şenliklerine gelen ziyaretçiler, otellerde yer bulamayınca çadırlarda konakladılar.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava Hıdırellez şenliklerine bu yıl da on binlerce vatandaşın gelmesiyle otellerde yer kalmadı. Çok sayıda ziyaretçi geceyi şenliğin gerçekleştiği Sarayiçi Meydan'ına kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.

Otellerde yer bulamayınca hazırlıklı gelen vatandaşlar, yanlarında uyku tulumu ve çadır getirdi. Ancak hazırlıksız gelen vatandaşlar ise geceyi arabalarında uyuyarak ve ya hiç uyumadan geçirmek zorunda kaldı.

Açıklamada bulunan vatandaşlar, İstanbul'dan Kakava Hıdırellez şenliklerine geldiklerini ama otellerde yer kalmayacağı düşündükleri için tedarikli geldiklerini ifade ettiler.

Otellerde yer bulamayan Kakava Hıdırellez şenliklerine gelenler çadırlarda uyudu
Otellerde yer bulamayan Kakava Hıdırellez şenliklerine gelenler çadırlarda uyudu
Otellerde yer bulamayan Kakava Hıdırellez şenliklerine gelenler çadırlarda uyudu
Otellerde yer bulamayan Kakava Hıdırellez şenliklerine gelenler çadırlarda uyudu

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TUNCA NEHRİ KENARINDA KAKAVA KUTLAMASI TUNCA NEHRİ KENARINDA KAKAVA KUTLAMASI Binler, Kakava Hıdırellez Şenliği'ne akın etti Binler, Kakava Hıdırellez Şenliği'ne akın etti

Hıdırellez, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Otellerde yer bulamayan Kakava Hıdırellez şenliklerine gelenler çadırlarda uyudu - Son Dakika


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