Otizmli Kenan'ın ilacı "sevgi" ve "eğitim" oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Otizmli Kenan'ın ilacı "sevgi" ve "eğitim" oldu

02.04.2022 11:14
Otizmli Kenan'ın ilacı "sevgi" ve "eğitim" oldu

Afyonkarahisar'da doğduğunda "Kulakları duymuyor.

Afyonkarahisar'da doğduğunda "Kulakları duymuyor." denilen 14 yaşındaki otizmli Kenan Ördek, yüzde 80 engelli raporuna rağmen ailesinin desteği ve aldığı eğitimle hayata sımsıkı sarılıyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Ummuhan çiftinin ikinci çocukları Kenan için doğduğunda hastanede yapılan test sonrası "Kulakları duymuyor." denildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde 3,5 yaşında yapılan yeni testte kulaklarında problem olmadığı anlaşılan Kenan'a, çocuk psikiyatri servisinde otizm tanısı konuldu.

Otizm üzerine araştırma yapan Ördek çifti, Kenan'ı hayata hazırlamak ve gelişimini sağlamak için ilk günden itibaren çaba gösterdi. Ördek çifti, yüzde 80 engelli Kenan'ın 5 yaşında okuma yazma öğrenmesiyle mutlu oldu.

Ailesinin sevgisi ve aldığı eğitimler sayesinde gelişim gösteren 14 yaşındaki Kenan, Afyonkarahisar Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda ikinci kademede eğitimini sürdürüyor.

Müziğe karşı ilgisi fark edilen Kenan, ailesinin temin ettiği gitarla, ezberlediği şarkıları seslendirerek hayata gülümsüyor.

"Öğrendiği hiçbir şeyi unutmuyor""

Baba Ali Ördek, AA muhabirine, doğumdan sonra oğullarının duymadığı belirtilince çok üzüldüklerini söyledi.

Sonraki süreçte oğullarının duyduğunu öğrendiklerini ancak otizm teşhisi konulunca ne yapacaklarını bilemediklerini anlatan Ördek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız araştırmada en iyi tedavinin eğitim ve sevgi olduğunu öğrendik. Kenan'ı 4 yaşından itibaren özel eğitim kurumlarına göndermeye başladık. Eğitim süreci başarıyla devam eden evladımız güçlü hafızasıyla da ön plana çıkıyor. Kenan, öğrendiği her şeyi hafızasına kaydediyor, yeteneğiyle bazen bizi bile şaşırtıyor. Müziğe karşı ilgili bir çocuk."

Anne Ummuhan Ördek de kendisinin bilmediği okuma yazmayı öğrenen otizmli oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Müzikle birlikte mutluluğu katlanan oğlunun öğrendiği hiçbir şeyi unutmadığını vurgulayan Ördek, "Oğlumuzun eğitimi için büyük emek harcıyoruz. Kenan'ın daha fazla müzik ve eğitsel destekle daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum." dedi.

Otistik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Kilci Kavas ise Kenan'ın ailesinin, çocukları için ellerinden geleni yaptığını, desteklenirse iyi yerlere gelebileceğini düşündüklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Otizm Farkındalık Günü Programı'nda doyasıya eğlendiler Otizm Farkındalık Günü Programı'nda doyasıya eğlendiler 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Karahisar, Engelli, Çocuk, Otizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Otizmli Kenan'ın ilacı 'sevgi' ve 'eğitim' oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Yeni şiddet genelgesi: 5 milyon erkek eğitilecek, gizlilik kararları uygulanacak, elektronik kelepçe sayısı ve kadın konukevleri artırılacak
11:25 Kredi kullananlar dikkat: Bankalarda yeni dönem başlıyor! Borcunu erken kapatanlar masraflarını geri alacak
11:19 Ünlü Holywood starı Sean Penn'den milyarderlere öneri: Ukrayna'ya 12 savaş uçağı alın!
11:07 Zelenski'den kan donduran iddia: Rusya çekilirken ölülerin bedenlerine bile mayın yerleştirmiş
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:35:45. #1.12#
SON DAKİKA: Otizmli Kenan'ın ilacı "sevgi" ve "eğitim" oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement