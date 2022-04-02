Otizmli Kenan'ın ilacı "sevgi" ve "eğitim" oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da doğduğunda "Kulakları duymuyor." denilen 14 yaşındaki otizmli Kenan Ördek, yüzde 80 engelli raporuna rağmen ailesinin desteği ve aldığı eğitimle hayata sımsıkı sarılıyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Ummuhan çiftinin ikinci çocukları Kenan için doğduğunda hastanede yapılan test sonrası "Kulakları duymuyor." denildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde 3,5 yaşında yapılan yeni testte kulaklarında problem olmadığı anlaşılan Kenan'a, çocuk psikiyatri servisinde otizm tanısı konuldu.

Otizm üzerine araştırma yapan Ördek çifti, Kenan'ı hayata hazırlamak ve gelişimini sağlamak için ilk günden itibaren çaba gösterdi. Ördek çifti, yüzde 80 engelli Kenan'ın 5 yaşında okuma yazma öğrenmesiyle mutlu oldu.

Ailesinin sevgisi ve aldığı eğitimler sayesinde gelişim gösteren 14 yaşındaki Kenan, Afyonkarahisar Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda ikinci kademede eğitimini sürdürüyor.

Müziğe karşı ilgisi fark edilen Kenan, ailesinin temin ettiği gitarla, ezberlediği şarkıları seslendirerek hayata gülümsüyor.

"Öğrendiği hiçbir şeyi unutmuyor""

Baba Ali Ördek, AA muhabirine, doğumdan sonra oğullarının duymadığı belirtilince çok üzüldüklerini söyledi.

Sonraki süreçte oğullarının duyduğunu öğrendiklerini ancak otizm teşhisi konulunca ne yapacaklarını bilemediklerini anlatan Ördek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız araştırmada en iyi tedavinin eğitim ve sevgi olduğunu öğrendik. Kenan'ı 4 yaşından itibaren özel eğitim kurumlarına göndermeye başladık. Eğitim süreci başarıyla devam eden evladımız güçlü hafızasıyla da ön plana çıkıyor. Kenan, öğrendiği her şeyi hafızasına kaydediyor, yeteneğiyle bazen bizi bile şaşırtıyor. Müziğe karşı ilgili bir çocuk."

Anne Ummuhan Ördek de kendisinin bilmediği okuma yazmayı öğrenen otizmli oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Müzikle birlikte mutluluğu katlanan oğlunun öğrendiği hiçbir şeyi unutmadığını vurgulayan Ördek, "Oğlumuzun eğitimi için büyük emek harcıyoruz. Kenan'ın daha fazla müzik ve eğitsel destekle daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum." dedi.

Otistik Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Kilci Kavas ise Kenan'ın ailesinin, çocukları için ellerinden geleni yaptığını, desteklenirse iyi yerlere gelebileceğini düşündüklerini kaydetti.