Otizmli Ömür Kaan, Resim Kursuyla Engelleri Aşıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Otizmli Ömür Kaan, Resim Kursuyla Engelleri Aşıyor

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Adana'da 11 yaşındaki otizmli Ömür Kaan, belediyenin resim kursunda kendini geliştirerek koridorları boyadı. Sanatla hayata tutunan Ömür Kaan, otizmin engel olmadığını gösteriyor.

02.12.2024 16:00  Güncelleme: 16:06
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Resim kursunda kendini geliştiren otizmli Ömür Kaan, şimdi koridorları boyuyor

ADANA – Adana'da 11 yaşındaki otizmli Ömür Kaan, resim kursu ile engelleri aşıyor. Belediyenin resim kursunda kendini geliştiren Ömür Kaan, şimdi koridorları boyuyor.

Kozan Belediyesi tarafından Ebulfez Elçibey Sosyal Tesislerinde açılan resim kursuna katılan otizmli özel sınıf öğrencisi Ömür Kaan Okuducu, resim yeteneğini geliştirerek hayata tutunuyor. 11 yaşındaki Ömür Kaan, sanatla birlikte engelleri aşıyor. Ömür Kaan, fırçayı eline alarak en sevdiği renkle arkadaşları için eğitim aldığı kurumun koridorlarını boyadı.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş ve Özgür Çoban'ın da katıldığı etkinlikte otizmin hayatta birçok şeye engel olmadığını ve sanatla, farklı yeteneklerle öğrencilerin hayat kalitesinin arttırıldığı ifade edildi.

Anne Ayşegül Okuducu oğlunun resim kursuyla çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Özel eğitim sınıfında aldığımız eğitimle ile belediyemiz resim kursunda oğlum kendini çok geliştirdi ve çok başarılı. Çok da mutlu bu bizim için çok önemli" diye konuştu.

Ömür Kaan Okuducu da arkadaşlarını resim kursuna davet ederek çok mutlu olduğunu söyledi.

Otizmli Ömür Kaan, Resim Kursuyla Engelleri Aşıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Otizmli Ömür Kaan, Resim Kursuyla Engelleri Aşıyor - Son Dakika

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