Kariyerinde tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", " Cumhuriyet " ve "Sekizinci Saat "in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Oyuncu Osman Wöber'in cenazesi yarın defnedilecek - Son Dakika

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