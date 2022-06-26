Oyuncu Osman Wöber'in cenazesi yarın defnedilecek - Son Dakika
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Oyuncu Osman Wöber'in cenazesi yarın defnedilecek

26.06.2022 17:18
Oyuncu Osman Wöber'in cenazesi yarın defnedilecek

Kalp krizi nedeniyle 62 yaşında yaşamını yitiren oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, yarın toprağa verilecek.

Kalp krizi nedeniyle 62 yaşında yaşamını yitiren oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, yarın toprağa verilecek.

Wöber için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de yarın saat 11.00'de düzenlenecek töreninin ardından öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Wöber'in cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatroları'nda başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncuları'nın oyunlarında çeşitli roller aldı.

Kariyerinde tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

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Kaynak: AA

Kalp Krizi, Yönetmen, Saat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Oyuncu Osman Wöber'in cenazesi yarın defnedilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Osman Wöber'in cenazesi yarın defnedilecek - Son Dakika
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