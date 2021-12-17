Özbekistan'ın "Bahşı" sanatı, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alındı - Son Dakika

Özbekistan'da halk destanlarını ezbere okuma sanatı olan "Bahşı", Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine dahil edildi.

Özbekistan Turizm ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa'da çevrim içi gerçekleştirilen ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov'un da katıldığı UNESCO Hükümetler arası Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Komitesi toplantısında "Bahşı" sanatını UNESCO'nun temsili listesine dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu sanatın UNESCO listesine dahil edilmesine ilişkin öneri, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in inisiyatifleriyle 2020 yılında UNESCO'ya sunulurken, söz konusu karar UNESCO'nun desteğiyle "Bahşı" sanatını korumaya, yaygınlaştırmaya ve tanıtmaya yönelik ulusal ve uluslararası çabaları güçlendirecek.

2019'da Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde UNESCO ve İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (ISESCO) destekleriyle ilk defa 74 ülkeden 160'a yakın sanatçının katıldığı "Bahşı Sanatı Festivali" düzenlenmişti.

Özbekistan'da, halk destanlarını ezbere okuyan destan anlatıcılarına "Bahşı" deniliyor.???????

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