Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu

Devlet Tiyatroları (DT), Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Prof. Dr. Özdemir Nutku anısına bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri"nde 10 kategoride ödül aldı.

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'ndeki sanatsal üretimi teşvik etmek ve Özdemir Nutku'nun kültürel mirasını yaşatmak amacıyla İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Devlet Tiyatroları toplam 10 ödülle öne çıktı.

İzmir Devlet Tiyatrosundan "Kaçaklar" oyunundaki performansıyla Hülya Savaş "yılın kadın oyuncusu", "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" ile Cengiz Toraman "yılın erkek oyuncusu", "Rembetiko Efsanesi"ndeki rolüyle Meral Ceren Türk Yel "yardımcı rolde kadın oyuncu" ödülü aldı.

"İlerleme" oyunu "yılın yapımı" seçilirken, "Hayal-i Temsil"in yönetmeni Gürol Tonbul "yılın yönetmeni", Murat Gülmez "İki Yeşil Su Samuru" ile "yılın dekor tasarımcısı", Funda Çebi de "Rembetiko Efsanesi" ile "yılın kostüm tasarımcısı" ödülünü kazandı.

Fuat Fırat "İlerleme" ile "yılın ışık tasarımcısı", İhsan Bengier aynı oyunla "yılın hareket tasarımcısı" ödülüne layık görüldü.

Ayrıca "Rembetiko Efsanesi" yılın topluluk oyunu olarak değerlendirildi.