Özel Bireyler Paraşütle Uçtu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Özel Bireyler Paraşütle Uçtu

Özel gereksinimli bireyler, 19 Mayıs etkinliğinde tandem pilotlarla paraşütle uçuş yaptı.

19.05.2025 18:25
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Türk Hava Kurumu Bilecik Şubesi ve Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireyler, tandem pilotlar eşliğinde paraşütle uçuş gerçekleştirdi.

"Meryem Dağında Uçuyoruz" etkinliği kapsamında 550 rakımlı Gölpazarı Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'nda özel gereksinimli bedensel engelli Abdullah Umut Şirin, zihinsel engelli Ahmet Sinan Yeyen, down sendromlu Arda Güneş ve Rabia Efe ile mental retardasyon (zeka geriliği) rahatsızlığı bulunan Eren Saka, Bilecik Sportif Havacılık eğitmeni Tolga Levent ve Bedri Günal ile birlikte paraşütle uçuş gerçekleştirdi.

Uçuş sırasında özel gereksinimli bireyler, Atatürk posteri ve Türk bayrağını Bilecik semalarında dalgalandırdı.

BİEYDER Başkanı Esra Geçim, AA muhabirine, Bilecik semalarının farklı bir hikayeye ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Meryem Dağı'nda özel gereksinimli bireylerin unutulmaz bir ana tanıklık edeceğini aktaran Geçim, "Bilecik'te ilk kez, engelli çocuklarımızla yamaç paraşütü yapıyoruz. Bu sadece bir uçuş değil, özgürlüğün en saf, en cesur hali. Arkadaşlarımızdan Abdullah Umut Şirin, bedensel engeli nedeniyle yürüyemiyor ama bugün, o gökyüzüne doğru süzülecek. Belki yürüyemedi ama uçacak çünkü hayat, bazen adımlarla değil, kanatlarla da ilerler. Bu uçuş, sadece onun değil, hepimizin kalbine dokunacak. Bugün buradan yükselen sadece bir paraşüt değil, aynı zamanda umutlarımız, hayallerimiz ve birbirimize olan inancımız. Bugün biz sadece göğe bakmıyoruz." dedi.

Türk Hava Kurumu Bilecik Şubesi Başkanı İlker Çınar da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında BİEYDER üyeleri ile birlikte özel gereksinimli bireylere yamaç paraşütü heyecanı yaşatmak istediklerini aktardı.

Çınar, özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında başarılı olabileceklerini bu uçuşla gösterdiklerini belirterek, "Valimiz Şefik Aygöl'e böyle bir tesisi kazandırdığı için teşekkür ederiz. Özel gereksinimli bireylerimizin her zaman sporun içerisinde olmasını istiyoruz. Kendileri paraşüt sporunu da yapabileceklerini gösterdiler." ifadesini kullandı.

Bedensel engelli Şirin de kendisinde biraz heyecan olduğunu ancak korkuyu yendiğini dile getirerek, "Heyecanlı bir uçuş gerçekleştirdim. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Korkulacak bir şey yok. Eğlenceli ve manzaralı bir uçuş yaptım." diye konuştu.

Zihinsel engelli Yeyen ve down sendromlu Güler de paraşütle uçuştan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Özel Bireyler Paraşütle Uçtu - Son Dakika

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