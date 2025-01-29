Paha Biçilmez El Yazmaları Müzayedede

Kültür Sanat

Paha biçilemeyen el yazması eserlere müzayedede yoğun ilgi

SAMSUN - Samsun'da ikamet eden iş adamı Ataullah Arvas, yıllardır büyük bir özenle topladığı ve yüzde 90'ı "tek olma" özelliği taşıyan el yazması tarihi kitapları müzayedeye sundu. Anadolu'dan toplanan paha biçilemeyen eserler, tarihi ve kültürel değerleriyle büyük bir ilgi gördü.

83 yaşındaki Ataullah Arvas, koleksiyonunda yer alan bu nadir el yazmalarını bir internet müzayede platformunda satışa çıkardı. Yüzyıllar öncesine ait olan ve çoğu tek nüsha olan bu kitaplar, kültürel miras açısından büyük önem taşıyor. Arvas'ın yıllarca süren çabaları, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş tarihi eserlerin korunmasına katkı sağladı. Kitaplar, müzayede ile hem koleksiyonculara hem de tarih meraklılarına sunulurken, büyük ilgi topladı.

"Bunları şu anda bulmanın imkanı yoktur"

Eserler hakkında bilgi veren Ataullah Arvas, "Uzun yıllar içinde topladığımız eserleri müzayedeye çıkarma kararı verdik; Bankcosta Auction Müzayede Evi'nde satışa sunduk. Çok zor bir araya getirilmiş eserlerdir. 250 adet el yazma var, 450 adet de matbu kitap var. El yazmalarının hepsini kültür varlıklarına kaydettirdik. Her biri yurt içinde alım satımı serbest olan eserlerdir. Elimizdeki 740 kitabın 350'sini müzayedeye çıkardık. Bu müzayede elimizdeki tüm eserleri kapsamıyor. İleride daha detaylı bir şekilde müzayedeye çıkarmayı düşünüyoruz" dedi.

"Koleksiyonerler için büyük bir fırsat"

Kitapların müzayedede büyük ilgi gördüğünü belirten Arvas, "El yazması kitapların hepsi çok kıymetli. Müstesna eserler bunlar. Bunları şu anda bulmanın imkanı yok. Ciltleri bile Osmanlı, Selçuklu ciltleridir. Koleksiyonerler için büyük bir fırsat" diye konuştu.

"https://www.bankcostaauction.com/muzayede/28665/el-yazmasi-tarihi-kitaplar-muzayedesi" linkindeki müzayedeye katılarak pey verilebiliyor. 31 Ocak saat 21.00'e kadar devam edecek müzayede, 21.00'den sonra ise canlı yapılacak. Eserler on-line olarak pey verilip alınabilecek.