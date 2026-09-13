Palandöken, Ahilik mirasının genç kuşaklara aktarılması çağrısı yaptı - Son Dakika
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Palandöken, Ahilik mirasının genç kuşaklara aktarılması çağrısı yaptı

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ahilik Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı. Palandöken, 2.5 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarın bu kadim anlayışın temsilcisi olduğunu belirterek Ahilik mirasının gençlere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ahiliğe ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ahilik Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ahilik, Anadolu'da yüzyıllar boyunca şekillenen ve emeği, alın terini, meslek ahlakını, insan ilişkilerini aynı anlayış içerisinde buluşturan köklü bir medeniyet mirasıdır. Ahilik anlayışında meslek sahibi olmak kadar o mesleği dürüstlükle, hakkaniyetle ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle icra etmek de büyük önem taşır. Bugün 2.5 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarımızın oluşturduğu büyük camia, bu kadim anlayışın yaşayan temsilcisi konumundadır. Ahilikten aldığımız güçle esnafımızın emeğine, mesleğine ve topluma karşı sorumluluğunu her zaman ön planda tutuyoruz" dedi.

"Ahilik ticaretin ötesinde bir sorumluluk anlayışıdır"

Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarların çalışma hayatındaki yerinin önemine dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ahilik geleneğinde bir dükkanın kapısını açmak, yalnızca ticari bir faaliyete başlamak anlamına gelmez. Aynı zamanda müşteriye karşı güvenilir olmayı, komşuya sahip çıkmayı, meslektaşına destek vermeyi ve yapılan işin hakkını vermeyi gerektirir. Bugün mahallelerimizde, çarşılarımızda ve iş yerlerimizde bu anlayışın izlerini görmek mümkündür. Esnafımız, kazancını helal yoldan elde etme gayretiyle birlikte bulunduğu çevrenin huzuruna ve refahına da katkı sunmaktadır. Bu yönüyle Ahilik, geçmişte olduğu gibi bugün de ekonomik hayat ile toplumsal değerler arasında güçlü bir bağ kurmaktadır" diye konuştu.

"Ahilik mirasını genç kuşaklara aktarmalıyız"

Ahilik kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Palandöken, "Teknolojinin, ticaret yöntemlerinin ve çalışma hayatının hızla değiştiği bir dönemde bazı değerlerin değişmeden korunması büyük önem taşıyor. Ahiliğin meslek ahlakı, dayanışma, yardımlaşma, paylaşma, kanaat ve dürüstlük gibi temel ilkeleri bugün de çalışma hayatımızın yol göstericisi olmalıdır. Gençlerimizin bir meslek öğrenirken yalnızca teknik bilgi ve beceri değil, mesleğin gerektirdiği ahlaki sorumlulukları da kazanması gerekiyor. Esnaf ve sanatkar teşkilatları olarak Ahilik mirasını yaşatmak, gençlerimize aktarmak ve bu değerleri geleceğin çalışma hayatına taşımak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu vesileyle tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, kendilerine sağlık, huzur, bereketli kazanç ve hayırlı işler diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Palandöken, Ahilik mirasının genç kuşaklara aktarılması çağrısı yaptı - Son Dakika

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