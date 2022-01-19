Palandöken Buz Tırmanış Festivali tamamlandı - Son Dakika

Erzurum'da bu yıl 3.'sü düzenlenen Palandöken Buz Tırmanış Festivali sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan 20 metre yüksekliğinde 150 metre enindeki yapay buz parkında düzenlenen festivale, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İtalya, Fransa, Gürcistan ve İran'dan çok sayıda sporcu katıldı.

Sporcular, yapaylığı dolayısıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "buz dağı" şeklindeki parkta, rotalarını belirledikten sonra özel ekipmanlarıyla tırmanış yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine, buz tırmanışının kendileri için çok önemli bir branş olduğunu söyledi.

Festivalde güzel bir ortamın olduğunu ifade eden Başar, "Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak 6 branşımız var onlardan bir tanesi de buz tırmanışı. Bu tırmanışın görsel anlamda da çok önemli bir yeri var." dedi.

Başar, festivale yerli ve yabancı birçok dağcının katıldığını belirterek, "Yarın burada Türkiye Buz Tırmanışı Şampiyonası düzenleyeceğiz. Şampiyona öncesinde bu festivali yaptık. Ülkemizdeki elit tırmanıcılar ve yabancı tırmanıcılar katıldı. Bunun yaygınlaştırılması görsel anlamda da bölgeye tanıtılması çok önemli." diye konuştu.

Festivalin sonraki dönemlerde daha iyi bir seviyeye geleceğini anlatan Başar, şöyle konuştu:

"Yapılan çalışmalar birkaç yıl sonra uluslararası önemi sahip bir festival haline gelecek. Çok da güzel olacak diye umuyoruz. Erzurum kış sporlarında öncü bir il. Lojistik anlamda çok önemli bir şehir. Bölge özellikle buna inanmış bir bölge. Buz tırmanışı anlamında çok büyük tırmanış alanlarımız var. Palandöken Dağı, dağ kayağında da çok önemli bir parkur. Gelecekte burasının uluslararası anlamda çok ses getirecek bir yer olacağını düşünüyorum."