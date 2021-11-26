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Palandöken'de kayak heyecanı aralık ayının ilk haftasında başlayacak - Son Dakika

Palandöken'de kayak heyecanı aralık ayının ilk haftasında başlayacak

26.11.2021 11:07

Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, yeni yağan kara ilave yapılan suni karlamayla yeni sezon aralığın ilk haftasında açılacak.

Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, yeni yağan kara ilave yapılan suni karlamayla yeni sezon aralığın ilk haftasında açılacak.

Son yağışlarla kar kalınlığının 16 santimetreyi geçtiği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kayak merkezinde, yeni sezon için son hazırlıklar yapılıyor.

Valiliğin destekleri, Büyükşehir Belediyesi ve otel işletmecilerinin çalışmalarıyla yeni sezona aralık ayının ilk haftasında "merhaba" demeye hazırlanan kayak merkezi, sahip olduğu doğal güzellikleri ve kilometrelerce uzunluktaki pistleriyle kayakseverlere bu yıl da unutulmaz tatil fırsatı sunacak.

Ağırlıklı olarak yerli turistlere ev sahipliği yapan Palandöken, bu sezon özellikle Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerinden rezervasyon yaptıran misafirlerini de ağırlayacak.

"Sezonunu ilk açan kayak merkezi olacağız"

Palandöken'deki Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, kar yağmasıyla kış hazırlıklarına girdiklerini söyledi.

Yakın zamanda sezonu açacaklarını ifade eden Akça, şöyle konuştu:

"Suni karlama ile 4-5 gün kar yaptıktan sonra 3-4 gün de damıtma süresi var. Erzurum'da, her yıl olduğu gibi bu yıl da inşallah aralık ayının ilk haftası itibarıyla kayak sezonunu açacağız. Şu anda oteller her şeyi ile hazır, bütün bakımlar, tamirler ve eğitimler yapıldı. Bununla birlikte rezervasyonlar akmaya başlamıştı devam ediyor. Bu yıl Palandöken'de inşallah iyi bir sezon geçireceğiz öngörüsü var. Veriler ve rezervasyonlar da o yönde, bu biz otelcileri mutlu ediyor. Kayak sezonunu ilk açan kayak merkezi olacağız."

Rezervasyonların ağırlıklı yerli olduğunu anlatan Akça, "Rezervasyonlarımızın büyük bir bölümü İstanbul, İzmir ve Ankara'dan. Diğer illerimizden de az da olsa gelenler var. Yabancı ülkelerden de Rusya'dan, Avrupa'dan Ukrayna'dan ve Azerbaycan'dan talep ve rezervasyonlar var. Şu anki veriler yerli ağırlıklı olsa da yabancı misafirlerimiz de az miktarda destek verecek." ifadelerini kullandı.

Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney de kayakseverleri yeni sezonda Palandöken'e davet etti.

Türkiye'nin en uzun pistlerinin Palandöken'de bulunduğuna işaret eden Güney, "Aynı zamanda uçaktan inince kısa bir süre sonra kayak yapabiliyorsunuz. Özellikle yılbaşı ve sömestr dahil iç pazardan rezervasyonlar alıyoruz. 26 Aralık itibarıyla büyük ihtimalle Ukrayna'dan uçaklar Erzurum'a inecek ve iyi bir sezon atlatacağız." diye konuştu.

Palandöken'de kayak heyecanı aralık ayının ilk haftasında başlayacak
Palandöken'de kayak heyecanı aralık ayının ilk haftasında başlayacak
Palandöken'de kayak heyecanı aralık ayının ilk haftasında başlayacak
Palandöken'de kayak heyecanı aralık ayının ilk haftasında başlayacak

Kayak Merkezi, Türkiye, Aralık, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Palandöken'de kayak heyecanı aralık ayının ilk haftasında başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Palandöken'de kayak heyecanı aralık ayının ilk haftasında başlayacak - Son Dakika
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