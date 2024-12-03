Palandöken\'de Kış Turizmi Hedefi: 500 Bin Ziyaretçi

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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de, sezon boyunca konaklamalı 500 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin ağırlanması hedefleniyor.

Doğal karın yanı sıra suni karlamayla sezonu erken açıp geç kapatan Palandöken'de, misafirlere kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi gibi çok sayıda etkinlik seçeneği sunuluyor.

Teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve kar kalitesiyle adından söz ettiren merkezde, geçen sezon 3 milyona yakın turnike geçişiyle rekor kırıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilmesi dolayısıyla Palandöken'e bu sezon daha fazla kayakseverin gelmesi bekleniyor.

"Pistlerimiz şu an cıvıl cıvıl"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, kayak sezonuna aralık ayına bereketli bir giriş yaptıklarını söyledi.

Palandöken Dağı'nda bol kar olduğunu ifade eden Yer, şöyle konuştu:

"Tüm pistlerimiz kayakseverlerimiz için şu an hazır halde bekliyor. Resmi açılışımızı henüz yapmadık ama hemşehrilerimiz Palandöken'i yalnız bırakmadı. Pistlerimiz şu an cıvıl cıvıl. Kızaklarıyla, kayaklarıyla ve snowboardlarıyla gelen misafirlerimiz, eğlenceli bir şekilde dağın tadını çıkarıyor. 2024-2025 kış sezonu bizim için muhteşem geçecek. Bütün beklentilerimiz bu yönde. Şehir olarak da artık uluslararası organizasyonları da rahat bir şekilde düzenlemekteyiz."

Palandöken'in, Avrupa ve Asya'nın önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Yer, sezonu nisanın sonuna kadar devam ettirmeyi planladıklarını kaydetti.

"Misafirlerimiz için güvenliği üst düzeye çıkardık"

Yer, her seviyede kayakçıya hitap ettiklerini anlatarak, "55 pistimiz var ve 86 kilometre uzunluğunda pistlerimizle tüm kayakseverlere hizmet veriyoruz. Otellerimizle ve tüm tesislerimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Otellerimiz de kendini modernize etti, pistlerimizde yeni düzenlemeler yaptık ve sayılarını artırdık. Misafirlerimiz için güvenliği üst düzeye çıkardık." dedi.

Bütün bu gelişmelerle yeni sezonda önemli turist artışı beklediklerini bildiren Yer, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yılın istatistikleriyle değerlendirirsek Palandöken'de kış sezonu boyunca 300 binin üzerinde misafirimizi konaklattığımızı görüyoruz. Bu yıl gerek 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' gerekse 'Turizm Başkenti' ilan edilmesiyle, bu sayıların en az 500 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Tüm misafirlerimizi, tüm kayakseverlerimizi Erzurum Palandöken'e bekliyoruz."