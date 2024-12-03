Palandöken'de Kış Turizmi Hedefi: 500 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Palandöken'de Kış Turizmi Hedefi: 500 Bin Ziyaretçi

Palandöken\'de Kış Turizmi Hedefi: 500 Bin Ziyaretçi

Erzurum'un Palandöken'de sezon boyunca 500 bin turist hedefleniyor, çeşitli etkinlikler sunuluyor.

03.12.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de, sezon boyunca konaklamalı 500 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin ağırlanması hedefleniyor.

Doğal karın yanı sıra suni karlamayla sezonu erken açıp geç kapatan Palandöken'de, misafirlere kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi gibi çok sayıda etkinlik seçeneği sunuluyor.

Teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri ve kar kalitesiyle adından söz ettiren merkezde, geçen sezon 3 milyona yakın turnike geçişiyle rekor kırıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilmesi dolayısıyla Palandöken'e bu sezon daha fazla kayakseverin gelmesi bekleniyor.

"Pistlerimiz şu an cıvıl cıvıl"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, kayak sezonuna aralık ayına bereketli bir giriş yaptıklarını söyledi.

Palandöken Dağı'nda bol kar olduğunu ifade eden Yer, şöyle konuştu:

"Tüm pistlerimiz kayakseverlerimiz için şu an hazır halde bekliyor. Resmi açılışımızı henüz yapmadık ama hemşehrilerimiz Palandöken'i yalnız bırakmadı. Pistlerimiz şu an cıvıl cıvıl. Kızaklarıyla, kayaklarıyla ve snowboardlarıyla gelen misafirlerimiz, eğlenceli bir şekilde dağın tadını çıkarıyor. 2024-2025 kış sezonu bizim için muhteşem geçecek. Bütün beklentilerimiz bu yönde. Şehir olarak da artık uluslararası organizasyonları da rahat bir şekilde düzenlemekteyiz."

Palandöken'in, Avrupa ve Asya'nın önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Yer, sezonu nisanın sonuna kadar devam ettirmeyi planladıklarını kaydetti.

"Misafirlerimiz için güvenliği üst düzeye çıkardık"

Yer, her seviyede kayakçıya hitap ettiklerini anlatarak, "55 pistimiz var ve 86 kilometre uzunluğunda pistlerimizle tüm kayakseverlere hizmet veriyoruz. Otellerimizle ve tüm tesislerimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Otellerimiz de kendini modernize etti, pistlerimizde yeni düzenlemeler yaptık ve sayılarını artırdık. Misafirlerimiz için güvenliği üst düzeye çıkardık." dedi.

Bütün bu gelişmelerle yeni sezonda önemli turist artışı beklediklerini bildiren Yer, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yılın istatistikleriyle değerlendirirsek Palandöken'de kış sezonu boyunca 300 binin üzerinde misafirimizi konaklattığımızı görüyoruz. Bu yıl gerek 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' gerekse 'Turizm Başkenti' ilan edilmesiyle, bu sayıların en az 500 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Tüm misafirlerimizi, tüm kayakseverlerimizi Erzurum Palandöken'e bekliyoruz."

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Kültür Sanat, Etkinlikler, erzurum, Ekonomi, turist, Turizm, Kültür, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Palandöken'de Kış Turizmi Hedefi: 500 Bin Ziyaretçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
09:51 Suriye’de “Meksika Açmazı“: MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi Suriye'de "Meksika Açmazı": MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:20 Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto eden 9 kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
16:34 Programa damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
16:33 Galatasaray’daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi
16:31 Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti
16:26 Adı Galatasaray ile de anılan Salah’ın yeni adresi belli gibi Adı Galatasaray ile de anılan Salah'ın yeni adresi belli gibi
16:24 Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 12:25:59. #1.12#
SON DAKİKA: Palandöken'de Kış Turizmi Hedefi: 500 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.