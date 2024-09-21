Pamukkale Caz Festivali'nde Timuçin Şahin ve Banu Küçük Performans Sergiledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Pamukkale Caz Festivali'nde Timuçin Şahin ve Banu Küçük Performans Sergiledi

Pamukkale Caz Festivali\'nde Timuçin Şahin ve Banu Küçük Performans Sergiledi

Denizli'de düzenlenen caz festivalinde, Timuçin Şahin ve Banu Küçük sahne aldı, etkinlik devam ediyor.

21.09.2024 03:18
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Denizli'de Pamukkale Filarmoni Derneğince düzenlenen caz festivalinde sanatçılar Timuçin Şahin ve Banu Küçük sahne aldı.

" Laodikya'nın Işığı" sloganıyla organize edilen festivalin ikinci gününde Timuçin Şahin Atölye ekibi, "Dinleme Sanatı ve Müzikal İletişim Yoluyla Doğaçlama" söyleşisinde sanatseverlerle bir araya geldi.

Daha sonra sahne alan caz sanatçıları Şahin ve Küçük, çeşitli eserler seslendirdi.

Festival kapsamında Musa Güvenilir, Rustam Rahmedov Jazz Trio, Meriç Çalışan, The Old Ramblers, Moe Joe, Önder Focan Quarlet ve Kenan Doğulu da sahne alacak.

Festival, pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

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