Pamukkale'de Zafer Bayramı Kutlaması - Son Dakika
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Pamukkale'de Zafer Bayramı Kutlaması

Pamukkale\'de Zafer Bayramı Kutlaması
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Pamukkale'de sıcak hava balonları, Türk bayraklarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale'de Türk bayraklarıyla donatılan sıcak hava balonlarıyla kutlandı. Beyaz travertenlerin üzerinde yükselen al bayraklar, Zafer Bayramı'nın gururunu gökyüzüne taşıdı.Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Denizli'de anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde yükselen sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla donatıldı. Gökyüzüne yükselen balonlarda dalgalanan şanlı Türk bayrağı, Pamukkale'nin eşsiz manzarasıyla bütünleşti.

Beyaz travertenlerin üzerinde yükselen sıcak hava balonları, üzerlerindeki Türk bayraklarıyla gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Bağımsızlığın ve milli birlik ruhunun simgesi olan al bayrak, Denizli'nin dünyaca tanınan doğal güzelliği Pamukkale'nin semalarında dalgalandı. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, etkinlikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini Pamukkale'nin eşsiz görüntüsü eşliğinde ölümsüzleştirdi.

Gökyüzünde dalgalanan Türk bayrakları, 104 yıl önce kazanılan Büyük Zafer'in gururunu bugüne taşıyan anlamlı bir görüntü oluşturdu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Pamukkale, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pamukkale'de Zafer Bayramı Kutlaması - Son Dakika

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