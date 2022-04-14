Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluşacak

14.04.2022 09:01
Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluşacak

Türkiye ve dünyada pastacılık alanında çalışmalar yapan profesyonellerin katılacağı Master Of Cake Pasta Yarışması ve Pastacılık Çikolata Festivali'nin 7'ncisi, 21-22 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye ve dünyada pastacılık alanında çalışmalar yapan profesyonellerin katılacağı Master Of Cake Pasta Yarışması ve Pastacılık Çikolata Festivali'nin 7'ncisi, 21-22 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek.

Uluslararası Master Of Cake İzmir Festivali Başkanı Zümra Uludoğan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen festivalin bu yıl Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacağını bildirdi.

Yurt içi ve dışından 1000'e yakın pasta profesyoneli ile 20 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini belirten Uludoğan, festivale bu yıl ekmek yapımı kategorisinin de eklendiğini söyledi.

Bu yıl festivalde çocuklara yönelik etkinliklerin de ön plana çıkacağını ifade eden Uludoğan, şunları kaydetti:

"İzmir Aşçılar Derneği organizasyonuyla down sendromlu çocuklarımızı da etkinliklere dahil edeceğiz. Etkinlik stantları kurularak çocuklar için keyifli bir ortam oluşturulacak. Festival giriş ücretlerimizin bir kısmını kanserli çocuklara destek veren Türkiye Kan Ordusu Kanser Derneğine bağışlayacağız. Festivalimize daha önce de katılmış olan dünyaca tanınmış İspanyol kek sanatçısı ve öğretmeni Daniel Dieguez de ziyaretçilere bir gösteri sunacak."

Uludoğan, festival kapsamında yapılacak olan yarışmaya katılım için son başvuru tarihinin 21 Nisan Perşembe olarak belirlendiğini aktardı.

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi Son dakika haberleri: MÜSİAD İzmir Şubesi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu Son dakika haberleri: MÜSİAD İzmir Şubesi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Çikolata Festivali, Türkiye, Mayıs, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluşacak - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Dizide yapılan zaman atlaması izleyiciyi şaşkına çevirdi!
08:59 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne evladını kucağına alabildi mi?
08:56 ABD polisinin ırkçı şiddeti son bulmuyor! Siyahi bir genç başından vuruldu
08:41 Erken seçimin habercisi mi? YSK il ve ilçe seçim kurulu başkanlarını temmuz ayına kadar yeniden belirleyecek
08:39 Sadakatsiz dizisinde Derin'in büyük ihaneti öğrenmesi bölüme damga vurdu!
08:36 Suriye'de Baas yöneticilerinden Ferid el-Emarin'i arabasını durdurup öldürdüler
08:33 Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Mayolu pozları sosyal medyayı salladı
08:27 Oğlum dizisi dün akşam izleyiciyi ekran başına kilitledi! Kaan'ın katili ortaya çıktı!
08:13 En büyük kuyruklu yıldız keşfedildi: Normalden 50 kat daha büyük ve tam 137 kilometre genişliğinde
08:09 14 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 09:10:59. #1.13#
SON DAKİKA: Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement