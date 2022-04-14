Pasta ve çikolata ustaları İzmir'deki festivalde buluşacak - Son Dakika

Türkiye ve dünyada pastacılık alanında çalışmalar yapan profesyonellerin katılacağı Master Of Cake Pasta Yarışması ve Pastacılık Çikolata Festivali'nin 7'ncisi, 21-22 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek.

Uluslararası Master Of Cake İzmir Festivali Başkanı Zümra Uludoğan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıl ara verilen festivalin bu yıl Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacağını bildirdi.

Yurt içi ve dışından 1000'e yakın pasta profesyoneli ile 20 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini belirten Uludoğan, festivale bu yıl ekmek yapımı kategorisinin de eklendiğini söyledi.

Bu yıl festivalde çocuklara yönelik etkinliklerin de ön plana çıkacağını ifade eden Uludoğan, şunları kaydetti:

"İzmir Aşçılar Derneği organizasyonuyla down sendromlu çocuklarımızı da etkinliklere dahil edeceğiz. Etkinlik stantları kurularak çocuklar için keyifli bir ortam oluşturulacak. Festival giriş ücretlerimizin bir kısmını kanserli çocuklara destek veren Türkiye Kan Ordusu Kanser Derneğine bağışlayacağız. Festivalimize daha önce de katılmış olan dünyaca tanınmış İspanyol kek sanatçısı ve öğretmeni Daniel Dieguez de ziyaretçilere bir gösteri sunacak."

Uludoğan, festival kapsamında yapılacak olan yarışmaya katılım için son başvuru tarihinin 21 Nisan Perşembe olarak belirlendiğini aktardı.