Dünyaca ünlü Halsey'in Türkiye'de vereceği ilk konser için geri sayım başladı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü Halsey'in Türkiye'de vereceği ilk konser için geri sayım başladı

31.08.2022 15:39
Dünyaca ünlü Halsey'in Türkiye'de vereceği ilk konser için geri sayım başladı

Paylaştığı tweet ile DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu ve 'baklava sevecek kadar Türk olduğunu' açıklayan Halsey, Türkiye'deki ilk konserinde, dünyada hit olan şarkılarını seslendirecek.

Paylaştığı tweet ile DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu ve 'baklava sevecek kadar Türk olduğunu' açıklayan Halsey, Türkiye'deki ilk konserinde, dünyada hit olan şarkılarını seslendirecek. İstanbullu müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak Amerikalı yıldızdan önce özel konuk olarak Abby Roberts gecenin açılışını yapacak. Biletleri günler öncesinden tükenen ve merakla beklenen konser için sınırlı sayıda bilet biletinial.com'dan satışa çıktı.

İstanbul, 3 Eylül Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park'ta Ashley Nicolette Frangipanei, yani bilinen sahne adıyla Halsey'i ağırlamaya hazırlanıyor. Son albümü "If I Can't Have Love, I Want Power"la büyük beğeni toplayan Halsey, hamilelik ve doğum sürecinden sonra çıktığı ilk turnenin İstanbul ayağında KüçükÇiftlik Park'ı dolduran binlerce hayranına enerji, müzik, dans ve eğlence dolu bir akşam yaşatacak. Gecenin açılışını ise sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ve "Paramaniac" adlı EP'si ile dikkatleri üzerine çeken Abby Roberts yapacak.

URU ve Concerts East organizasyonuyla düzenlenen ve Halsey'in genç hayranları tarafından heyecanla beklenen konser için sınırlı sayıda bilet biletinial.com üzerinden satışa açıldı.

Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı, baba tarafından ise Afrika-Amerika kökenli olan Halsey, farklı kültürlerden izler taşıyan sahnesinde enerjik bir performansa imza atıyor. Pandemiden ve anne olduktan sonra çıkacağı ilk turnesine çok sevdiğini defalarca dile getirdiği Türkiye'yi ekleyen dünyaca ünlü şarkıcı, başta Billboard Hot 100 olmak üzere müzik listelerini alt üst eden hitleriyle sahnede olacak.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Halsey, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dünyaca ünlü Halsey'in Türkiye'de vereceği ilk konser için geri sayım başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü Halsey'in Türkiye'de vereceği ilk konser için geri sayım başladı - Son Dakika
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