Pekcan Koşar: Tiyatro ve Seslendirme Sanatçısı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Pekcan Koşar: Tiyatro ve Seslendirme Sanatçısı

Ünlü oyuncu Pekcan Koşar, 19 yıl önce vefat etti. Tiyatro ve seslendirme kariyeri öne çıktı.

15.09.2024 19:17
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Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Pekcan Koşar, 19 yıl önce 69 yaşında vefat etti.

İstanbul'da 11 Nisan 1936'da doğan Koşar, Güzel Sanatlar Akademisini bitirdikten sonra amatör olarak tiyatro yapmaya başladı.

Küçük Sahne'de 1955'te "Çayhane" oyunuyla profesyonel oyunculuğa adım atan Koşar, Agah Hün, Vala Önengüt gibi isimlerden seslendirme eğitimi aldı.

Daha sonra Oda Tiyatrosu'na girerek Misafir, Gökteki Kaldırımlar, Öteki, Tapılacak Kadın ve "Tersine Dönen Şemsiye" piyeslerinde rol alan oyuncu, Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nun saat 6 temsillerinde yer aldı.

Gong Tiyatrosu'nu kurdu

Koşar, 1961'de Gong Tiyatrosu'nu kurdu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Küçük Sahne'deki temsillerinde oynadı.

"Hababam Sınıfı" serilerinde Tarık Akan ve Ahmet Arıman'ın seslendirmesini yapan Koşar, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde ise Kadir İnanır'ı seslendirdi.

Koşar, 16 Eylül 2005'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki yazlığında öldü. Koşar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Koşar, "Çayhane", "Gökteki Kaldırımlar", "Misafir", "Lourcine Sokağı Cinayeti", "Salaklar Sofrası", "Hadi Öldürsene Canikom" tiyatro oyunları ile "Lejyon Dönüşü", "Kocamın Nişanlısı", "Ölüm Tarlası", "Özgürlüğün Bedeli", "Çıplak Vatandaş", "Rumuz Goncagül" sinema filmlerinin yanı sıra "Yaz Evi", "Mutlu Günler", "Ruhsar" ve "Evimiz Olacak mı?"nın da arasında yer aldığı dizilerde oyunculuk yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Pekcan Koşar: Tiyatro ve Seslendirme Sanatçısı - Son Dakika

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