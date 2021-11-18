Pendik Belediyesi, Tam Bana Göre Festivali'nde yerini aldı - Son Dakika

- Pendik Belediyesi, Tam Bana Göre Festivali'nde yerini aldı

ANKARA - Pendik Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca düzenlenen, açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Tam Bana Göre Festivali'nde açtığı stantta belediyenin bilim merkezinde yapılan çalışmaları sergiliyor.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlere yönelik birçok bilim, kültür ve sanat etkinliğine sahne olacak festivalde Pendik Belediyesi de yer aldı, açtığı stantta birçok ziyaretçiyi ağırladı.

Pendik Belediyesi'nin stantında belediyenin yaptığı faaliyetler tanıtıldı. Belediyenin bilim merkezinde öğrencilerin ve vatandaşların yaptığı çalışmaların sergilendiği stantta 3D yazıcı, iskelet, el jeneratörü, jacob merdiveni, ışık tüneli, Van de Graaf jeneratörü gibi projelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Pendik Belediyesi Bilim Merkezi rehber öğretmen olarak çalışan Belgin Tokdemir, Pendik'in açtığı stant hakkında şu cümlelere yer verdi:

"Biz zaten Pendik'te 3 tane bilim merkezi olarak hizmet veriyoruz. Bugün de buraya bilim merkezlerimizde bulunan, en fazla dikkat çeken, en fazla ilgi gören materyalleri getirdik. Bu materyallerden birisi Van de Graaf jeneratörü. Bu jeneratörle ziyaretçilere çok farklı bir deneyim yaşatıyoruz. Aynı zamanda kültür müdürlüğümüzün getirdi VR gözlüklerle 3 boyutlu şekilde sanal gerçeklikle hat sanatı yapabiliyorlar, müzeleri gezebiliyorlar".

Tam Bana Göre Festival'i, 21 Kasım'a kadar devam edecek.