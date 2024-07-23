Kültür Sanat

Köpeklerin uyutulmasını içeren yasa için ne düşünüyor? Bahçeli ilk kez konuştu

Peri pacaları turizme kazandırılmayı bekliyor

KARS - Sarıkamış'ta bulunan 'peri bacaları' turizme kazandırılmayı bekliyor. Fotoğrafçıların yoğun ilgisine çeken 'peri bacaları' turizme kazandırılmasıyla birlikte Kars turizmine katkı sağlayacak.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Kars, son günlerde 'peri bacaları' ile gündemde yerini almaya başladı. Sarıkamış ilçesi Komdere Vadisi'nde bulunan halk arasında delikli kayalar olarak bilinen 'peri bacaları' etrafındaki baraj gölüyle birlikte görenleri adeta büyülüyor.

Sarıkamış'taki 'peri bacalarını' görmek için Komdere Vadisi'ne geldiğini ifade eden fotoğrafçı Sinan Elik, "Her ne kadar Nevşehir'in peri bacaları varsa da, Sarıkamış ilçemizin Karakurt beldesinde de peri bacalarımız var. Kars'a gelen yerli ve yabancı turistleri peri bacalarını görmeye davet ediyorum" dedi.

Kars'a 80, Sarıkamış ilçe merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan ve Karakurt bölgesi Komdere Vadisi'ndeki 'peri bacaları ve delikli kayalar' gezi ve çadır kamp olarak misafirlerini ağırlamayı bekliyor. Dağlar arasındaki vadide bulunan 'peri bacaları' kartpostal görüntüler ortaya çıkarıyor.