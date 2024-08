Kültür Sanat

Peribacalarında isim karmaşası

Üç Güzeller'in ismi değişmeyecek

NEVŞEHİR - Ürgüp Belediyesi'nin meclis kararıyla 'Üç güzeller' mevkiine 'peribacaları' olarak isim verilmesine ilişkin aldığı karar Ürgüp Kaymakamlığınca onaylanmadı.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinin simge yapılarından olan ve üç peribacasının yan yana olduğu bölgesin adı Ürgüp Belediye Meclisi kararı ile 'Peribacaları' olarak değiştirilmişti. Ürgüp Kaymakamlığı alınan kararı 'Peribacalarının Nevşehir in her yerinde bulunması nedeniyle tanınmışlık bilinirlik ve belirli bölgeye özgülenen açısından genel kabul görmediği' gerekçesi ile kararı onaylamadı. İptal gerekçesinde ayrıca, 'Üç güzeller' olarak bilinen ismin başta Ürgüp halkı arasında ve yerli yabancı turistler ile rehberler dahil ulusal ve uluslararası alanda genel kabul gördüğü değerlendirildiği belirtildi. Yılda yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan, Ürgüp ilçesindeki 'Üç güzeller' diye bilinen bölgenin adı Ürgüp Belediye Meclisi tarafından, Ürgüp'ün batı girişinde yer alan, Kapadokya'nın simgesi haline gelen ve dünyada en fazla fotoğrafı çekilen noktalar arasında yer alan Üç Güzeller ve Çatalkaya gibi isimlerle anılan bölgenin adı 'Peribacaları' olarak değiştirilmişti. Ürgüp kaymakamlığından konu hakkında edinilen bilgiye göre; "Peribacaları' isminin benzerlerinin ülkemizin çeşitli illerinde ve Nevşehir'in her yerinde bulunması nedeniyle tanınmışlık bilinirlilik ve belirli bir bölgeye özgüleme açısında genel kabul görmediği, ancak, 'Üç Güzeller' olarak bilinen ismin başta Ürgüp halkı arasında olmak üzere yerli ve yabancı turistler ile rehberler dahil ulusal ve uluslararası alanda genel kabul gördüğü, bölge turizmine sağladığı ekonomik ve kültürel katkı açısından ismin değiştirilmesinin uygun görülmediği değerlendirildiğinden, ilçenin batı girişinde bulunan 'Üç Güzeller' isminin 'Peribacaları' olarak değiştirilmesi ile ilgili Ürgüp Belediyesi Meclis Kararı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi uyarınca Kaymakamlığımızca onaylanmamıştır" denildi.