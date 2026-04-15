Perinthos Antik Tiyatrosu'nda Sanat Şöleni - Son Dakika
Perinthos Antik Tiyatrosu'nda Sanat Şöleni

Perinthos Antik Tiyatrosu\'nda Sanat Şöleni
15.04.2026 18:26
Perinthos Tiyatrosu, 2 bin yıl sonra 'Turizm Haftası' etkinlikleriyle yeniden sanata kavuşturuldu.

Tekirdağ'da kazı çalışmaları devam eden Perinthos Antik Kenti içerisinde bulunan Perinthos Tiyatrosu, yaklaşık 2 bin yıl sonra yeniden sanatla buluştu.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Turizm Haftası" kapsamında Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, tarihi tiyatro alanında kültürel bir proje hayata geçirildi. Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan kazı alanında düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ Öğretmenler Maarif Korosu tarafından seslendirilen Tekirdağ türküsü eşliğinde profesyonel bir klip çekimi yapıldı. Tarihi atmosfer ile sanatın estetik gücünün bir araya geldiği çekimlerde, Perinthos Tiyatrosu'nun tarihi dokusu ve kültürel mirası ön plana çıkarıldı.

Projeye tanıtım desteği ise Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından verildi. Çalışmayla birlikte bölgenin turizm potansiyelinin artırılması ve kültürel değerlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.

Tekirdağ'da görev yapan öğretmenlerden oluşan Maarif Korosu'nun performansı ile anlam kazanan etkinlik, geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir bağ kurarak Perinthos'un tarihi sahnesinde sanatın yeniden başlamasına vesile oldu.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Perinthos gibi köklü bir geçmişe sahip antik kentte yaklaşık 2 bin yıl sonra sanatın yeniden yankılanmasının büyük anlam taşıdığını belirterek, Tekirdağ'ın tarihi ve kültürel değerlerini sanat aracılığıyla tanıtmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Perinthos Antik Tiyatrosu'nda Sanat Şöleni - Son Dakika

SON DAKİKA: Perinthos Antik Tiyatrosu'nda Sanat Şöleni - Son Dakika
