Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali - Son Dakika
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Kültür Sanat

Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali

Perşembe Yaylası\'nda Kar Festivali

Aybastı'da düzenlenen kar festivalinde müzik, horon ve kar güreşi etkinlikleri yapıldı.

09.02.2025 20:16
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü doğa harikası Perşembe Yaylası'nda kar festivali yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen ve soğuğa rağmen Ordu ve çevre illerden katılımın olduğu festival, mehter takımının gösterisi ile başladı.

Vatandaşların çalan müzikler eşliğinde horon oynadığı alanda daha sonra kar güreşleri gerçekleştirildi.

Kar üzerinde kano yarışlarının da düzenlendiği festivalde katılımcılara patates, sucuk ekmek, pancar turşusu, pancar çorbası, mısır ekmeği ve çay ikram edildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı konuşmada, Perşembe Yaylası'nın menderesleriyle ünlü olduğunu, yaylanın dört mevsim yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edildiğini kaydetti.

Çok güzel bir festival yapıldığını vurgulayan Güler, dolu dolu bir organizasyonun başarıyla tamamladığını söyledi.

Güler, kar festivallilerinin bu yıl başka ilçelerde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise festivale binlerce kişinin katıldığını belirterek, "Festivali büyük coşku ve heyecanla gerçekleştirdik. Kışın en güzel haline tanıklık ettiğimiz bu özel günde dostluk, birlik ve beraberlik içinde unutulmaz anlar yaşadık." dedi.

Festivale, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Perşembe Yaylası'nda Kar Festivali - Son Dakika

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