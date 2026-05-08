Pişman Avcılıktan Kuş Gözlemciliğine - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pişman Avcılıktan Kuş Gözlemciliğine

08.05.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Demir, avcılıktan kuş gözlemciliğine geçerek yaban hayatı koruma çabalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 15 yıl boyunca avcılıkla uğraşan Ahmet Demir, yaşadığı pişmanlık sonrasında kendini kuş gözlemciliğine adadı.

Kırsal Yeniakpanar Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 55 yaşındaki Demir, yaklaşık 22 yıl önce avlandığı sırada yaşadığı pişmanlık sonrası kuş gözlemciliğine başladı.

Türkiye'nin dört bir yanında kuşların izini süren Demir, 239'u Şanlıurfa'da olmak üzere 306 kuş türünü gözlemledi.

Ahmet Demir, AA muhabirine, yaban hayatının devamlılığı için çaba sarf ettiğini söyledi.

Yaklaşık 22 yıl önce kuş gözlemciliğine başladığını anlatan Demir, "2004 yılından önce avcıydım. 15 sene avcılık yaptım. Avcılık yapınca da iyi bir şey olmadığını düşündüm ve 2004'te avcılığı bıraktım. Kuş gözlemciliğine başladım. Daha sonra fotoğrafçılığa başladım." dedi.

Kuş gözlemciliğinde huzur bulduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Yıllar önce avcılık yaptığımdan dolayı çok pişmanım. Keşke onu yapmasaydık diyorum. O da Allah'ın yarattığı bir candır. Biz o canları kurşunlarla öldürüyorduk. Ama şu anda çok mutluyum. Fotoğraf çekiyorum, onları izliyorum, yuvalarını gözlüyorum. Yaz boyunca tepelerde su olmayınca haftada bir su tankerini doldurup o kaya oluklarını su dolduruyorum. Eylüle kadar. Eylül ayında artık yavrular tam uçmaya başladığında, suya yetişebilecek duruma geldiği zaman o suyu kesiyorum."

Kuş gözlemlemek isteyenlere rehberlik de yapıyor

Demir, boş zamanlarını kuşlarla geçirdiğini dile getirerek, "Yarım saat zamanım olsa hemen dürbün ile fotoğraf makinemi alıp araziye çıkarım. O kuşları izlerim, takip ederim." ifadelerini kullandı.

Kuş gözlemciliğinin mesafe tanımadığını belirten Demir, "Kuş gözlemciliği bazen günler, kilometrelerce yol sürüyor. Bir ara telefon geldi. Mersin Çamlıyayla'da balık baykuşu vardı. Buradan arabalarla gittik, Çamlıyayla'da çektik, geri döndük. Maliyetli şeyler yapıyoruz ama hoşumuza gidiyor, hobimiz oluyor. Avcılar gibi değil. Vurup poşete koyup eve getirmiyoruz. Onu orada özgürce bırakıp geliyoruz." dedi.

Demir, kuşları gözlediğinde kendisini adeta "bilgisayara format atılmış gibi" hissettiğini kaydetti.

Kuş gözlemlemek isteyenlere rehberlik de yaptığını anlatan Demir, "Yurt dışından ve Türkiye'den gelen misafirlerimiz var. Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep'te hangi tarihte, hangi kuşun nerede olacağını çok iyi biliyorum. O yüzden yurt dışından ve Türkiye'den gelen fotoğrafçılar benden randevu alıyor. Onları götürüp, orada o kuşların fotoğrafını çekip veya gözlemlerini yapıp geri getiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pişman Avcılıktan Kuş Gözlemciliğine - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı
ABD’li turist, Hong Kong’daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı

11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:12
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
10:32
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
09:51
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:44:37. #7.12#
SON DAKİKA: Pişman Avcılıktan Kuş Gözlemciliğine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.