Polis adaylarından kanser hastalarına moral konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Polis adaylarından kanser hastalarına moral konseri

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Samsun'da polis okulu öğrencileri, onkoloji servisinde tedavi gören kanser hastalarına moral konseri verdi. Etkinlikte Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Ünitesi'nde tedavi gören kanser hastalarına konser verildi. Hastalar eğlenceli vakit geçirirken, moral depoladılar.

07.03.2024 10:18  Güncelleme: 10:32
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Polis adaylarından kanser hastalarına moral konseri

SAMSUN - Samsun'da polis okulu öğrencileri, onkoloji servisinde tedavi gören kanser hastalarına moral konseri verdi.

Tedavi gören kanser hastalarına moral vermek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü işbirliğinde Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi Polikliniğindeki toplantı salonunda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Ünitesi'nde tedavi gören kanser hastalarına konser verildi.

Polis okulu öğrencilerinden oluşan müzik grubu tarafından hastalara solo ve koro halinde şarkılar söylendi. Eğlenceli vakit geçiren hastalar moral depolarken, bol bol da göbek attı. Sağlık personelinin de eşlik ettiği eğlence programında hastaların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

"En büyük ilaç, moral ve motivasyon"

Programda konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Hastalarımızla güzel bir zaman geçirmek için bu etkinliği düzenledik. Hepiniz zor bir tedavi süreci geçiriyorsunuz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu tedavi sürecinde moral, motivasyon yani işin psikolojik boyutunun doğru ve düzenli yürütülmesi en büyük ilaç. Bizler de sizlere bir nebze katkı vermek için bu moral etkinliğini düzenledik" dedi.

Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun 19 Mayıs PMYO Müdürü Ogün Şahin, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Hatice Öz, hastalar, refakatçılar ve hastane personeli katıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Sağlık, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Polis adaylarından kanser hastalarına moral konseri - Son Dakika

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