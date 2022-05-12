Polis ve jandarmadan öğrencilere uçurtma şenliği - Son Dakika
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Polis ve jandarmadan öğrencilere uçurtma şenliği

12.05.2022 18:57
Polis ve jandarmadan öğrencilere uçurtma şenliği

Polis ve jandarmadan öğrencilere uçurtma şenliği Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Trafik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Polis ve jandarmadan öğrencilere uçurtma şenliği

EDİRNE - Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Trafik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Edirne'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa olarak hazırladığı etkinlikler çerçevesinde İlk olarak Trafik Eğitim Parkı'nda fidan dikimi yapan öğrenciler, ardından ise otobüslerle kentteki suni gölette uçurtma uçurdu.

Etkinliğe katılan öğrencilere uçurtma hediye eden polis ve jandarma ekipleri, uçurtmaları uçurmalarına eşlik etti.

Kızı ile birlikte etkinliğe katılan Öğrenci Velisi Gül Sertdemir, Salgın sürecinin ardından bu şekilde bir etkinlik düzenlenmesinin çok güzel olduğunu belitti. Çocukların evlerde çok sıkıldığını ve hareketsiz kaldığını aktaran Sertdemir, böyle bir etkinlikte bir araya gelmekten ve çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Trafik Eğitim Parkı'nda ilk olarak fidan diktiklerini ve suladıklarını belirten öğrencilerden İzel Kaynak, ardından ise uçurtma şenliğinde eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Trafik Haftası çerçevesinde düzenlenen resim yarışmasında birinci olan öğrencilerden Nisa Armin Nallar, uçurtma etkinliğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası, Jandarma, Polis, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Polis ve jandarmadan öğrencilere uçurtma şenliği - Son Dakika


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