Prof. Dr. Fuat Sezgin'i öğrencileri anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Prof. Dr. Fuat Sezgin'i öğrencileri anlattı

Prof. Dr. Fuat Sezgin'i vefatının 6. yılında öğrencileri, onun mütevazı kişiliği, objektif çalışmaları ve öğrencilere verdiği özgüven ile ilgili anılarını paylaştılar. Sezgin'in bilim tarihi alanında açtığı yolun öğrencilere cesaret ve azim verdiği belirtildi.

30.06.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayatını İslam bilimi ve teknoloji tarihini araştırmaya ve tanıtmaya adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i vefatının 6. yılında öğrencileri anlattı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Baybara, üniversitede birinci sınıftayken Fuat Sezgin ile öğrenci toplantısında tanıştığını belirterek, kendisinin öğrencilerle buluşmayı ve sohbet etmeyi çok sevdiğini söyledi.

Sezgin ile ilk tanıştığı günün kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren Baybara, "Hocayla ilk kez yüz yüze tanışacağımız için çok heyecanlıydık. Bizlere neden bu bölümü seçtiğimize dair sorular sormuştu. Heyecanla kendisine cevap vermiştik. Ben de birkaç soru sorduğumu hatırlıyorum." diye konuştu.

Fuat Sezgin'in bilim tarihi alanında açtığı yolun kendilerine cesaret ve azim verdiğini anlatan Baybara, "Şu an İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bilim ve teknoloji tarihi alanında yüksek lisans eğitimi almaktayım. Hoca sayesinde, 'Bir kişi vesilesiyle bu kadar güzel yollar açılabiliyorsa, ufkumuz bu kadar genişletilebiliyorsa, o bir kişi gelecekte neden ben olmayayım?' şeklinde bir vizyon kazandım. Bunun için kendisine çok minnettarım. Mezun olduktan sonra vakıfta çalışmaya başladık. Gönüllü olarak vakfa ait kütüphanede kitaplarla ilgili kataloglama çalışmalarına katıldım. " ifadelerini kullandı.

"Konuşmaktan çok dinlemeyi tercih ederdi"

Baybara, Fuat Sezgin'in elde ettiği bunca başarıya rağmen mütevazılığı hiç elden bırakmadığını söyledi.

"Kendisini birebir tanıdıktan sonra bu denli başarılı olmuş bir insanın nasıl bu kadar mütevazı bir kişiliğinin olduğu noktasında gerçekten çok büyük bir hayret yaşamıştım." diyen Baybara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kütüphanede gönüllü çalışırken bizleri kontrole gelirdi. Bizler çalışırken koridorlarda yürürdü. Yine koridorda yürüdüğü bir gün, 'Sümeyye Hanım, çalışıyor musunuz yoksa oynuyor musunuz?" diyerek ekranımı kontrol etmişti. Hitap şekli çok hoşuma gitmişti. Kendisinin iyi bir dinleyici olduğunu düşünüyorum. Gençlerle yaptığı toplantılarda konuşmaktan çok dinlemeyi tercih ederdi. Konuşacak çok şeyi olmasına rağmen bizleri can kulağıyla dinlerdi. Bu, çok dikkatimi çekmişti. Kendisinde bir merak duygusu vardı. Bu merak duygusu, onu iyi bir dinleyici yapmış diye düşünüyorum."

"En çok dikkatimi çalışmalarındaki objektifliği çekti"

İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Ayşegül Kutluca da Fuat Sezgin'i gözünde ulaşılmaz bir yere koyduğu için kendisiyle tanışmaya çekindiğini söyledi.

"Bu yüzden hocayla biraz geç tanıştım." diyen Kutluca, şunları kaydetti:

"Kendisine soru sormaya bile çekiniyordum. Bizim çok alışkın olduğumuz bir insan profili değildi. Onu tanıdıkça ve okudukça en çok dikkatimi, çalışmalarındaki objektifliği çekti. Günlük hayata, siyasi olaylara, insanlığa, bilim tarihine bakış açısını örnek alınması gereken bir yerde görüyorum. Hem sert hem de çok yumuşak ve merhametli bir insandı. İş konusunda çok disiplinli ve idealistti. 'Tatlı sert bir kişiliği vardı' diyebiliriz. Günde 17 saat çalışırdı. Hep 'Daha fazla çalışmam lazım' düşüncesi vardı. İnsanları da çalışmaları yönünde hep teşvik ederdi. Çok şıktı, her zaman takım elbise giyerdi."

"Bizlere öz güven aşılamaya çalışırdı"

İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Mihriban Ataş da üniversitenin ilk yılında dünya çapında ünlü bir bilim tarihçisiyle tanışmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Fuat Sezgin'in oldukça mütevazı kişiliğe sahip olduğunu belirten Ataş, "Yine de onun yanında çekinirdik, daha saygılı davranmaya çalışırdık. Hocamız bizlerle sürekli konuşur, bir nevi öz güven aşılamaya çalışırdı. Sürekli önerilerde bulunurdu. Mesela hem Batı hem de Doğu dillerini iyi derecede bilmemizi isterdi." dedi.

Kendisini en çok etkileyen anısını anlatan Ataş, "Hocamız her sabah takım elbisesini giyip kütüphanede yaptığımız kataloglama çalışmalarını kontrole gelirdi. Hocamız geldiğinde biraz heyecanlanır ve stres olurduk. Bir gün bu stres yüzüme yansımış olacak ki yanıma gelip, 'Siz, çok gülümsemiyorsunuz, bir sorun mu var?' diye sormuştu. Ben de 'Hayır hocam, burada olmaktan çok mutluyum, sadece işimi titizlikle yapmaya çalışıyorum, sanırım onun gerginliği.' demiştim. O da bana daima tebessüm etmemi öğütlemişti. Ciddi kişiliğinin yanı sıra gülümsemeye, tebessüme de çok önem verirdi." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Sezgin'in çok çalışkan ve titiz olduğunu vurgulayan Ataş, şunları kaydetti:

"Bir makale veya kitap yazarken dünyanın farklı yerlerindeki kütüphanelere gidip yazma eserlere erişmeye çalışırdı. Dil öğrenmeye, kitapları kendi dilinden okumaya özen gösterirdi. Bu vesileyle ne kadar çok çalıştığını, eserlerini ne kadar büyük bir çaba ve özveriyle ortaya çıkardığını anlayabiliriz."

Kaynak: AA

Fuat Sezgin, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Prof. Dr. Fuat Sezgin'i öğrencileri anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:12:22. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Fuat Sezgin'i öğrencileri anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement