Prof. Dr. Şengül Öymen Gür, Balıkesir'deki Ulusal Mimarlık Sergisi'ni açtı - Son Dakika
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Prof. Dr. Şengül Öymen Gür, Balıkesir'deki Ulusal Mimarlık Sergisi'ni açtı

Prof. Dr. Şengül Öymen Gür, Balıkesir\'deki Ulusal Mimarlık Sergisi\'ni açtı
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XX. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödül Alan Projelerinin Sergisi, Balıkesir Kent Konseyi'nde törenle açıldı. Açılışı Prof. Dr. Şengül Öymen Gür yaptı; sergi 1-3 Eylül'de ziyaret edilebilecek ve ardından Türkiye turuna devam edecek.

"XX. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödül Alan Projelerinin Sergisi", Balıkesir Kent Konseyi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılışı, uzun yıllar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra halen Beykent Üniversitesi'nde öğretim üyeliğini sürdüren Prof. Dr. Şengül Öymen Gür gerçekleştirdi.

Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Şahin, açılışta yaptığı konuşmada Mimarlar Odası'nın 1988 yılında Mimar Sinan'ın vefatının 400. yılı anısına başlattığı Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı'nın otuz sekiz yıldır ülke mimarlık kültürüne yön verdiğini belirtti. Şahin, programda bugüne kadar iki binin üzerinde eserin değerlendirmeye alındığını, ödül alan eserlerin Ağa Han Mimarlık Ödülü ve Mies van der Rohe Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık Ödülleri gibi uluslararası platformlara da taşındığını ifade etti.

Bu yıl gerçekleştirilen XX. dönemde Mimar Sinan Büyük Ödülü'ne Semra Uygur ve Özcan Uygur, Katkı Ödülü'ne Ömür Bakırer ve Celal Abdi Güzer, Seçici Kurul Özel Ödülü'ne Mücella Yapıcı değer görülürken, Anma Programı kapsamında Ali Saim Ülgen saygıyla anıldı.

10 Nisan'da Ankara'da açılan ve farklı illeri dolaşan sergi, Balıkesir'deki durağının ardından Türkiye turuna devam ederek başka şehirlere ulaşacak. XX. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödül Alan Projelerinin Sergisi, 1-2-3 Eylül tarihleri arasında Balıkesir Kent Konseyi Sergi Salonu binasında sergilenmeye devam edecek.

Açılışa Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Elektrik Mühendisleri Odası Şube temsilcisi, mimarlık fakültesinin değerli hocaları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Prof. Dr. Şengül Öymen Gür, Balıkesir'deki Ulusal Mimarlık Sergisi'ni açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Prof. Dr. Şengül Öymen Gür, Balıkesir'deki Ulusal Mimarlık Sergisi'ni açtı - Son Dakika
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