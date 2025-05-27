Protokol Eşleri Cantık Yapımını Öğrendi

Bursa protokolünün eşleri BTSO Mutfak Akademi'ye katıldı

BURSA - Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Bursa'nın coğrafi işaretli lezzetlerinden biri olan Cantık yapımı için Bursa protokolünün eşleri mutfağa girdi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi, Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız ve il protokolünün eşlerinin katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte geleneksel tarifler yaşatıldı. 1800'lü yıllardan bu yana özellikle düğün, mevlit, kına gibi özel günlerde sunulan Bursa'nın coğrafi işaretli lezzetinden cantık, el birliği ile hazırlandı. Program zeytinyağlı enginar, süt helvası, Gemlik Zeytini, Geledelek Turşusu ve şıra tadımı ile devam etti.