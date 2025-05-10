Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde Kazılar Tamamlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde Kazılar Tamamlandı

Düzce'deki antik kentteki kazılarda tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı, çalışmalar devam ediyor.

10.05.2025 11:23
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Düzce'de Konuralp bölgesinde bulunan ve " Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin barındırdığı arkeolojik hazine gün yüzüne çıkarılıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve Düzce Belediyesinin desteğiyle Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığınca tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan antik kentteki 10 bin kişilik tiyatroda, yaklaşık 6 yıldır devam eden kazı çalışmaları tamamlandı.

Kazı çalışmalarında Medusa heykel başı, Büyük İskender'e ait heykel başı, Apollon heykeli, aslanlı mozaik, antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M.Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre büstü ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen su depolama havuzu, kültür varlıkları envanterine kazandırıldı.

Farklı dönemlerde şiddetli depremlere maruz kalan antik kentte bütünlüğünü korunduğu belirlenen tiyatroda kazı çalışmalarının bitmesiyle bu yıl çevresindeki eserlerin ortaya çıkarılmasına ağırlık verilecek.

Son olarak pişirilmiş topraktan yapılmış künklerden oluşan altyapı sistemleri ile Bizans dönemine tarihlenen kilise kalıntısına rastlanan çalışmalarda gün yüzüne çıkarılacak eserlerin tarihe ışık tutması bekleniyor.

"Konuralp bölgesinin altı arkeolojik hazinelerle dolu"

Antik kentteki çalışmalarda yer alan sanat tarihçisi Raşit Aydın, AA muhabirine, tiyatro bölümünde kazıların 6 yıl sürdüğünü belirterek, çevresinde ise elverişsiz hava şartları nedeniyle ara verilen çalışmalara, nisan ayı sonu itibarıyla başlandığını söyledi.

Bölgenin tarihi eser açısından zengin olduğunu belirten Aydın, "Konuralp bölgesinin altında gymnasium (Antik Yunanistan'da atletlerin beden eğitimi için düzenlenmiş, çevresinde revaklı avlular bulunan büyük bina), stadyum, Roma hamamı ve büyük tapınak olmasını bekliyoruz. Konuralp bölgesinin altı büyük arkeolojik hazinelerle dolu." diye konuştu.

Aydın, antik kentteki tiyatronun önemine değinerek, "Tiyatro çok gösterişli ve önemli bir yapı. Gün yüzünde olan en büyük yapımız tiyatro ancak burası arkeolojik anlamda çok zengin. Geçen yılki kazılarda sahne binasını yaptırdığını düşündüğümüz Romalı hayırsever M.Iulius Proklos'un büstünü bulduk. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Burada küçük tiyatro biletleri bulduk. Bunlar tiyatronun o dönemde nasıl işlev görüp önemli olduğunu gösteren önemli bulgular." diye konuştu.

Dönemin önemli oymacılık, duvar ve taş işleme sanatçılarının burada görev aldığını aktaran Aydın, "Buradan elde ettiğimiz taş eserler, Yunan ve Roma mitolojisine ait. Heykel ve heykel başları çok önemli ve kaliteli. Bu da gösteriyor ki burada dönemin çok önemli sanatçı ve mimarları görev almış. Bunlar çok zor eserler. Detaylı ve yıllarca üzerinde çalışılması gereken eserler. İnce işçilik isteyen eserler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde Kazılar Tamamlandı - Son Dakika

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