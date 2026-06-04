Antik tiyatroda gladyatör izleri

Düzce'de M.Ö. 3. yüzyıla uzanan Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki "Bilim Kafe" etkinliğinde, bu tarihi yapının tiyatro oyunlarının yanı sıra gladyatör ve pankrasyon dövüşlerine de sahne olduğu vurgulandı. Kazı Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Bilir, sahnede yer alan kalkan motifinin, bölgede yapılan gladyatör savaşlarının en önemli kanıtı olduğunu açıkladı.

Konuralp bölgesinde yer alan ve Düzce Belediyesi'nce sürdürülen kazılarla gün yüzüne çıkarılan antik tiyatroda, tarih ve bilim meraklıları bir araya geldi. Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisince düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde, akademisyenler ile vatandaşlar buluşturuldu. Etkinlikte kazılara danışmanlık yapan Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bilir katılımcılara kalıntıların tarihi ile kazı süreçlerini anlattı ve vatandaşların sorularını yanıtladı.

Bilir, bugüne kadar sanatsal etkinliklerin sergilendiği bir alan olarak bilinen antik tiyatronun, aynı zamanda gladyatör savaşlarına ve Roma döneminde olimpiyat oyunlarına dahil edilen "pankrasyon" dövüşlerine de arena olduğunu ifade etti.

Kalkan motifi detayı

Sahneye çıkılan tünelin girişinde yer alan kalkan motifinin bu dövüşlerin önemli ispatı olduğunu vurgulayan Bilir, şunları kaydetti:

"Burası yaklaşık 10 bin kişilik; orkestra ve sahne binasıyla birlikte 3 kaveadan (oturma bölümü) oluşan bir Roma tiyatrosu. Roma mimarisinin en görkemli yapılarından biri diyebiliriz. Günümüze kadar korunmuş olması bizler için çok önemli. Burası yapılırken öncelikli olarak tiyatro oyunlarının sahnelenmesi amaçlanmış, bu nedenle de tiyatro sahne binası bulunmakta. Sahne binasında dönemin tragedya, komedya gibi oyunlarının gerçekleştirildiğini biliyoruz. Yurtdışından gelen önemli tiyatro sanatçılarının burada turneler kapsamında gösteriler yaptıklarını da biliyoruz. Diğer taraftan gladyatör dövüşlerinin yapıldığını gösteren işaretlerimizde mevcut. Buradaki kilit taşında bulunan kalkan motifi bize bunu gösteriyor. Yine kitabelerden öğrendiğimiz kadarıyla pankrasyon dövüşlerinin yapıldığını da biliyoruz. Burada dövüşen savaşçıların isimlerinin ise yazılı kaynaklarda yer aldığını görüyoruz."

"Meydanlarda ve köylerde bilim konuşmaya devam edeceğiz"

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Duygu Özdemir Cömert ise 28 Haziran 2025'te kurulan ofisin kısa sürede önemli işlere imza attığını belirterek, "Bilim Kafelerde arkeolojiden sağlığa, sanata ve yapay zekaya kadar 50'den fazla etkinlik düzenledik. 'Adım Adım Prusias' diyerek bugün de Doç. Dr. Ahmet Bilir hocamızla bu kıymetli alanda aydınlandık. Bir yılımız dolmadan 50'den fazla etkinliğe imza attık. Bu da onlardan birisiydi. Çok etkileyici bir etkinlik oldu. Bu etkinliklerimiz burada sınırlı kalmayacak. Şehir merkezindeki meydanlarda, köylerde, sokakta her yerde etkinliklerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Cömert'in Doç. Dr. Bilir'e teşekkür belgesi takdimi ve antik tiyatro alanının gezilmesiyle etkinlik sona erdi. - DÜZCE