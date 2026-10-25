Rahman Altın sağlık sorunu nedeniyle jüri görevini Gökhan Kırdar'a devretti - Son Dakika
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Rahman Altın sağlık sorunu nedeniyle jüri görevini Gökhan Kırdar'a devretti

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Rahman Altın sağlık sorunu nedeniyle jüri görevini Gökhan Kırdar\'a devretti
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63. Altın Portakal'da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde görev yapan müzisyen Rahman Altın, özel sağlık sorunu sebebiyle jüri görevini Gökhan Kırdar'a devretti. Kırdar, Altın'dan boşalan jüri üyeliğini üstlendi.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri üyesi müzisyen Rahman Altın, özel sağlık sorunu sebebiyle görevine devam edemeyecek. Altın'ın görevini, bir diğer usta müzisyen, Gökhan Kırdar devraldı.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri üyesimüzisyen Rahman Altın, özel sağlık sorunu nedeniyle görevini bir diğer usta müzisyen Gökhan Kırdar'a devretti.

Söz yazarı- besteci- aranjör ve yapımcı kimlikleriyle tanınan Gökhan Kırdar, 1991'de söz ve müziği kendisine ait "Karanlığın Gizi" adlı şarkısıyla katıldığı Beyaz Güvercin Yarışması'nda adını duyurdu. 90'larda "Yerine Sevemem" adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Kırdar'ın bu parçası, Türk pop müziğinin unutulmaz hit'leri arasına girdi.

2020'de "Dem i Öz" albümünü yayınlayan Kırdar'ın "Kurtlar Vadisi" dizisi için yaptığı "Cendere" adlı bestesi ise 2024'te meşhur "Burning Man" festivalinde DJ Mahmut Orhan tarafından çalındı ve dünya çapında ses getirdi.

Kaynak: İHA
Film FestivaliGökhan KırdarKültür SanatAntalyaMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Rahman Altın sağlık sorunu nedeniyle jüri görevini Gökhan Kırdar'a devretti - Son Dakika
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