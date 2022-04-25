Ramazan akşamlarının vazgeçilmez tatlısı: Künefe - Son Dakika
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Ramazan akşamlarının vazgeçilmez tatlısı: Künefe

25.04.2022 17:01

Ramazan akşamlarının vazgeçilmez tatlısı: Künefe Gastronomi kenti Gaziantep'te Ramazan akşamlarının vazgeçilmez tatlısı haline gelen künefe yoğun rağbet görüyor.

Ramazan akşamlarının vazgeçilmez tatlısı: Künefe

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'te Ramazan akşamlarının vazgeçilmez tatlısı haline gelen künefe yoğun rağbet görüyor. İnsanların oruç sırasında kaybettiği enerjiyi künefeyle toparladığını söyleyen Cumba Künefe işletmecisi Ali Dağdelen, lezzetli künefenin sırrını anlattı.

Lezzetli yemek ve tatlılarıyla UNESCO tescilli Gastronomi kenti olan Gaziantep'te künefe iftar sonrasının vazgeçilmez tatlısı haline geldi. Kentin damak çatlatan lezzeti baklava gibi yoğun rağbet gören künefe Ramazan ayında iftar sonrasında damakları tatlandırıyor. Kentte künefe iftar sonrasında oruç sırasında kaybedilen enerjinin toparlanması için yoğun şekilde tüketilirken künefe ustaları yoğun talebe yetişmeye çalışıyor.

Künefenin lezzet sırrı: "Doğallık"

Ramazan ayında iftar sonrasında yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Cumba Künefe işletmecisi Ali Dağdelen, 36 çeşit künefe ve 10 çeşit soğuk kadayıf yaptıklarını söyledi. Gaziantep künefesindeki lezzet sırrını açıklayan Ali Dağdelen, künefelerde yüzde 100 doğal ürün kullanmalarının künefeyi enfes bir hala getirdiğini belirtti.

"Oruçta kaybedilen enerji künefeyle toparlanıyor"

Gaziantep denilince akla yeme ve içmenin geldiğini aktaran Dağdelen, Ramazan ayı vesilesiyle vatandaşların iftarın ardından dışarıya çıktıklarını paylaştı. İftar yemeğinin ardından kentte geceye baklava ve künefeyle devam edildiğini söyleyen Dağdelen, "Künefede çeşidimiz bol. Hasır künefe, klasik peynirli künefemiz var. Fıstıkzade ve billuriyemiz var. Cumba lokum, burger, bombamız var. Ramazan'da künefelerimiz iftardan sonra yoğun şekilde tüketiliyor. İftardan sonra başlayan yoğunluk sahura kadar devam ediyor. İnsanlar oruç tutarken kaybettikleri enerjiyi iftardan sonra künefeyle toparlıyor. Gaziantep künefesine lezzet katan en önemli şey doğal ve hakiki ürünler kullanmamızdır. Sade yağ, Gaziantep boz fıstığı, köy kaymağı ve doğal şekerden yapılan künefe Gaziantep künefesi demektir" dedi.

"Fıstığın her hali Cumba'da"

Künefelerinin lezzeti konusunda iddialı olduklarını sözlerine ekleyen Dağdelen, "Zaten gördüğünüz gibi insanlar akın akın künefemizi yemeye geliyorlar. Künefede kullandığımız tepsiden tutun künefe masaya gidene kadar her aşama bizim için çok önemli. Bu işin püf noktası budur. Tek birinin iyi olması yetmez hepsinin çok iyi olması gerekiyor. Misafirlerimize künefenin yanında kavrulmuş fıstık, süt, kaymak ve meyve ikram ediyoruz. Fıstığın her hali Cumba'da buraya geldikleri zaman fıstığın her halini görecekler" ifadelerini kullandı.

Ramazan akşamlarının vazgeçilmez tatlısı: Künefe
Ramazan akşamlarının vazgeçilmez tatlısı: Künefe
Ramazan akşamlarının vazgeçilmez tatlısı: Künefe
Ramazan akşamlarının vazgeçilmez tatlısı: Künefe

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Gastronomi, Gaziantep, Ramazan, Künefe, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ramazan akşamlarının vazgeçilmez tatlısı: Künefe - Son Dakika


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