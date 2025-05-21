Ramazan Canavar'ın Nostaljik Müze Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ramazan Canavar'ın Nostaljik Müze Projesi

21.05.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli Ramazan Canavar, evini müzeye çevirerek gençlere Türk kültürünü ve geçmişi tanıtıyor.

Genç kuşaklara geçmişini unutturmamak için evini müzeye çevirdi

Aylık 20 bin lira kiradan vazgeçip evini Türk kültürü unutturmamak isteyen emekli Ramazan Canavar:

"Özellikle gençlerin, burada vakit geçirmesini istiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan emekli 62 yaşındaki Ramazan Canavar, aylık 20 bin TL kira potansiyeli olan evini Türk kültürüne ait eşyalarla doldurup, müzeye çevirerek genç kuşağa geçmişini hatırlatmayı amaçlıyor.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan esnaf emeklisi 62 yaşındaki Ramazan Canavar, geçmişte kullandığı eşyaları evine yerleştirdi. Ufak bir müze düzenlemek isteyen Canavar'ın evine giren ziyaretçiler, adeta zaman yolculuğa çıkıyor, 1970 ve 1980'li yıllardan kullanılan eşyalarını müzeye çevirdiği ve aylık 20 bin TL kira potansiyeli olan evinin kapsını, ziyaretçilere ücretsiz bir şekilde açıyor. Canavar, özellikle çocuk ve gençlere geçmişte insanların nasıl yaşadığını göstermek ve Türk kültürünü dönemlerine ait eşyalarla unutturmamayı amaçlıyor. Ramazan Canavar'ın bu hareketini taktir eden bazı arkadaşları ise müze çevrilen eve nostaljik eşya bağışlayarak katkıda bulunuyor. Genç kuşağın evini ziyaret etmesini her şeyden çok isteyen Canavar, herkesi hatıralarını yaşattığı küçük müzesine beklediğini iletti.

"Amacım özellikle gençlerin, burada vakit geçirmesi"

Aylık 20 bin lira kiradan vazgeçerek hatıralarını ve Türk kültürünü gelecek kuşağa aktarmak için evini müze şeklinde tasarlayan Ramazan Canavar, "Emekli olalı 12 yıl oldu ve çocuklarım, benim esnaflık yaptığım dükkanı devam ettirdiler. Hep hayalimde olan bir şeyi gerçekleştirmek için babamın tarihi ve eski eser niteliğindeki tüm eşyalarını topladım, evimi tadilat yaparak bu hale getirdim. Şu anda evimi kiraya versem 15 bin ile 20 bin lira arasında gelir elde edebilirim, ancak paraya önem vermediğim için evimi halka, vatandaşlara, yakınlarıma ve gönül dostlarıma açtım. Onlarla bir araya gelip geçmişlerimizi anmak, onlara dua etmek için bu kapıyı açtım. Buradaki eşyalar arasında en çok dikkat çeken, duvarda asılı olan 1975 yılına ait el işlemesi seccade; göz nuru ve büyük bir emekle yapılmış. Ziyaretçiler buradan çok memnun ayrılıyor ve tuttuğum deftere yazılan yorumların hepsi olumlu. Kimseden bir şey talep etmedim, ama getirenleri de geri çevirmedim. Amacım, burada toplanan insanların, özellikle gençlerin, bir arada vakit geçirmesi, eski eşyaları görmesi ve geçmişte insanların ne zorluklarla hayatlarını sürdürdüğünü öğrenmesi; çünkü geçmişi bilmeyen, geleceğini de göremez" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eskişehir, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ramazan Canavar'ın Nostaljik Müze Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Netanyahu’ya resti çekti: Gazze’de savaş durmazsa ABD Tel Aviv’i terk edecek Trump Netanyahu'ya resti çekti: Gazze'de savaş durmazsa ABD Tel Aviv'i terk edecek
Yangında ailesini kaybetmişti Tutuklu itfaiyecinin nişanlısı açığa alındı Yangında ailesini kaybetmişti! Tutuklu itfaiyecinin nişanlısı açığa alındı
Hikmet Karaman, Zimbru’ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı Hikmet Karaman, Zimbru'ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı
Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık Tonlarca ele geçirildi Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık! Tonlarca ele geçirildi
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
İBB soruşturmasında ’kasa’ olarak anılan Fatih Keleş’in kardeşi de tutuklandı İBB soruşturmasında 'kasa' olarak anılan Fatih Keleş'in kardeşi de tutuklandı
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan

17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
16:44
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
06:28
Türkiye ve ABD’den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
Türkiye ve ABD'den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
00:58
TBMM’de HSK’ya 5 yeni üye seçildi
TBMM'de HSK'ya 5 yeni üye seçildi
00:28
İstanbul’daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan’dan rahatlatan açıklama
İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama
00:13
Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi zihinsel engelli çıktı
Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi zihinsel engelli çıktı
00:03
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
23:26
Fatih Terim’in Al Shabab’ı şampiyona kaybetti
Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 18:08:37. #7.13#
SON DAKİKA: Ramazan Canavar'ın Nostaljik Müze Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.