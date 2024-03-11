Ramazan davulcuları böyle hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ramazan davulcuları böyle hazırlanıyor

Geniş Video İzle

Bilecik Belediyesi tarafından bütün mahallelerde vatandaşları sahura kaldıracak olan davulculara böyle hazırlanıyor. Davulcular, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde verilen eğitimlerle donanımlarını artırıyor.

11.03.2024 12:29  Güncelleme: 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan davulcuları böyle hazırlanıyor

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Koordinatörü Çağrı Pala:

"Amacımız yüzyıllardır süre gelen bu güzel geleneği yaşatmaktır"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından bütün mahallelerde vatandaşları sahura kaldıracak olan davulculara böyle hazırlanıyor.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri ve Sanat Akademisi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde gerekli donanıma sahip olan davulcular, ilk sahur için mesaiye başladılar. Bir hafta boyunca gündüzleri Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde verilen eğitimlerde davul çalmanın yanı sıra uyulması gereken nezaket kuralları için bilgiler verilecek. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Koordinatörü Çağrı Pala, verilen eğitimler hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bilecik Belediyesi olarak bu yıl da ramazan ayının güzel bir geleneği olan ramazan davulcuları için eğitimlerimizi verdik. Eğitimlerimizde başta davul çalmanın yanı sıra vatandaşlarımızın rahatsız olmamaları amacıyla uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdik. Amacımız yüzyıllardır süre gelen bu güzel geleneği yaşatmaktır" ifadelerini kullandı.

Davulcular ise asırlardır süren bir geleneği sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl da belediyemizin açtığı kurslarda eğitimimizi aldık. Arkadaşlarımızla birlikte ramazana ve sahura hazırız. Bütün Müslümanların ramazan ayını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Bilecik Belediyesi, Şeyh Edebali, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ramazan davulcuları böyle hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Metalist: Vahdet Sergisi İstanbul'da Açıldı
    14:03 Metalist: Vahdet Sergisi İstanbul'da Açıldı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Metalist: Vahdet sergisi, Gülhane Parkı'ndaki Gülhane Sarnıcı ve Fener Evleri 1'de ziyarete açıldı. Sergide, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi heykel bölümü mezunları ve halen eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Metalist Grubu'nun heykelleri sergileniyor. Bahar Posta, Berke Uysal, Büşra Kölmük, Elçin Yaren Çakırlar, Emirhan Özkök, Mert Çıkılmazkaya, Muzaffer Tuncer, Nihat Sarıibrahimoğlu, Okan Ünal, Özge Yelkenci ve Rasim Metehan Acehan'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

  • Kütahya Belediyesi 50. Evlilik Yıldönümü Organizasyonu
    13:52 Kütahya Belediyesi 50. Evlilik Yıldönümü Organizasyonu

    Kütahya Belediyesi, şehirde yaşayan ve evliliklerinde 50. yılını dolduran çiftleri bir araya getirdi. Halk oyunları gösterileri ve türkülerin söylendiği organizasyonda çiftler unutulmaz bir akşam yaşadı.

  • Talas Belediyesi Osmanlı Kültür Sokağında Ramazan Etkinlikleri
    13:23 Talas Belediyesi Osmanlı Kültür Sokağında Ramazan Etkinlikleri

    Talas Belediyesi, Osmanlı Kültür Sokağı'nda düzenleyeceği etkinliklerle farklı bir Ramazan yaşatacak. Ünlü isimlerin sahne alacağı etkinliklerde çocuklara ve yetişkinlere keyifli anlar yaşatılacak.

  • Emre Saltık'ın Vefatının 7. Yılında Anma Töreni Düzenlendi
    13:23 Emre Saltık'ın Vefatının 7. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

    Türk Halk Müziği sanatçısı Emre Saltık'ın vefatının 7. yılında anma töreni düzenlendi. Törende Saltık'ın ilk albümünde yer alan 'Diren Filistin' şarkısına vurgu yapılarak barış mesajı verildi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Saltık'ın anma törenine katıldı
    12:41 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Saltık'ın anma törenine katıldı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Emre Saltık'ın vefatının 7'nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı. Özel, törende yaptığı açıklamada Saltık'ın sanatını ve derin izler bırakmasını vurgulayarak, Filistin'e ve barışa olan duyarlılığını anlamlı bulduklarını belirtti. Özel, Saltık'ın erken kaybının ne kadar büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, Saltık'ın CHP ailesinin de doldurulamaz bir üyesi olduğunu söyledi.

  • Adıyaman'daki mağaraların tescil çalışmaları başlatıldı
    12:38 Adıyaman'daki mağaraların tescil çalışmaları başlatıldı

    Adıyaman'ın Fırat Nehri kıyısındaki Gümüşkaya köyünde bulunan çok katlı mağaraların tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Neolitik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait kalıntıları inceledi. Hazırlanacak rapor, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulacak. Alanın doğa turizmi açısından elverişli olduğu belirtilirken, köy muhtarı yerli ve yabancı turistleri mağaraları görmeye davet etti.


13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:29 1 aylık hamile kadını 70 bin TL’ye sattı 1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
11:07 ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
13:10 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF’ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF'ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin
12:40 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı
12:05 Survivor’dan olay tanıtım Acun Ilıcalı, Poyraz’a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek
12:03 Murat Kurum, ’Gazze’ sorusu sansürlenen genç kızla buluştu Murat Kurum, 'Gazze' sorusu sansürlenen genç kızla buluştu
11:42 Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz
11:42 Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
11:24 Gazze’deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz Gazze'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz
11:19 Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı
11:06 Bayram tatili 9 gün olacak mı Tarih vererek çağrı yaptılar Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tarih vererek çağrı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 14:08:43. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan davulcuları böyle hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement