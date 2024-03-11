Ramazan davulcuları böyle hazırlanıyor
Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Koordinatörü Çağrı Pala:
"Amacımız yüzyıllardır süre gelen bu güzel geleneği yaşatmaktır"
BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından bütün mahallelerde vatandaşları sahura kaldıracak olan davulculara böyle hazırlanıyor.
Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri ve Sanat Akademisi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde gerekli donanıma sahip olan davulcular, ilk sahur için mesaiye başladılar. Bir hafta boyunca gündüzleri Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde verilen eğitimlerde davul çalmanın yanı sıra uyulması gereken nezaket kuralları için bilgiler verilecek. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Koordinatörü Çağrı Pala, verilen eğitimler hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bilecik Belediyesi olarak bu yıl da ramazan ayının güzel bir geleneği olan ramazan davulcuları için eğitimlerimizi verdik. Eğitimlerimizde başta davul çalmanın yanı sıra vatandaşlarımızın rahatsız olmamaları amacıyla uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdik. Amacımız yüzyıllardır süre gelen bu güzel geleneği yaşatmaktır" ifadelerini kullandı.
Davulcular ise asırlardır süren bir geleneği sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl da belediyemizin açtığı kurslarda eğitimimizi aldık. Arkadaşlarımızla birlikte ramazana ve sahura hazırız. Bütün Müslümanların ramazan ayını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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