Ramazan'ın son cuma namazı kılındı - Son Dakika
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Ramazan'ın son cuma namazı kılındı

29.04.2022 15:02

Ramazan'ın son cuma namazı kılındı Ramazan ayını son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Ramazan'ın son cuma namazı kılındı

BALIKESİR - Ramazan ayını son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Vatandaşlar Ramazan ayında ibadetlerini geçirdiği İmam-ı Birgivi Camii'nde bu sefer ramazan ayının son cuma namazının kılınmasıyla görevini yerine getirdiler. İmam-ı Birgivi Camii'ne akın eden Balıkesir'li vatandaşlar Cuma'nın feyzine nail olabilmek için namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. Ramazan ayının son cuma olması dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, İmam-ı Birgivi Camii'ne akın etti. Balıkesir'de bu manevi günün vesilesiyle camilere akın eden Müslümanlar, cuma vakti ibadet ve dualarla geçirdi. Başta tarihi İmam-ı Birgivi Camii olmak üzere il genelindeki ibadethaneleri tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, cuma namazının feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. İmam-ı Birgivi Camii'nde son cumayı karşılamak isteyen bazı vatandaşlar, tarihi cami atmosferinde okunan dualara eşlik etti ve namaz kıldı.

Ramazan'ın son cuma namazı kılındı
Ramazan'ın son cuma namazı kılındı
Ramazan'ın son cuma namazı kılındı
Ramazan'ın son cuma namazı kılındı

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Balıkesir, Namaz, Cuma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ramazan'ın son cuma namazı kılındı - Son Dakika


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