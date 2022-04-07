Red Bull Flick'te ilk eleme heyecanı - Son Dakika
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Red Bull Flick'te ilk eleme heyecanı

07.04.2022 14:41
Red Bull Flick'te ilk eleme heyecanı

Türkiye'nin büyük ve rekabetçi CS: GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, 2022 yılında yeni şampiyonunu belirlemek için başlıyor.

Türkiye'nin büyük ve rekabetçi CS: GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, 2022 yılında yeni şampiyonunu belirlemek için başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, katılımcılarına özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick'te mücadele 9 Nisan'da yapılacak ilk çevrim içi elemeyle başlayacak.

Elemelere katılan tüm oyuncular, Red Bull tarafından tasarlanan CS: GO haritalarında 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele edecek.

6'sı çevrim içi, İstanbul ve Ankara'da yapılacak 2 de çevrim dışı şehir elemesinde başarılı olan takımlar isimlerini play-off turuna yazdıracak.

Türkiye şampiyonu Kopenhag yolcusu

CS: GO'da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Red Bull Flick'te play-off turu 9 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Play-off turunu da başarıyla geçen takımlar, 14 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak büyük finalde Türkiye'nin en iyisi olmaya çalışacak.

Finalde kupaya uzanan takım, Red Bull Flick Kopenhag Invitational'a katılma hakkı kazanacak.

Red Bull Flick'le ilgili detaylı bilgiye ve kayıt sayfasına RedBull.com/Flick adresinden ulaşılabiliyor.

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Play Off, Türkiye, Redbull, Nisan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Red Bull Flick'te ilk eleme heyecanı - Son Dakika


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