Red Bull Paper Wings ile kağıt uçak pilotları Bursa'da hünerlerini sergileyecek - Son Dakika
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Red Bull Paper Wings ile kağıt uçak pilotları Bursa'da hünerlerini sergileyecek

15.03.2022 14:05
Red Bull Paper Wings ile kağıt uçak pilotları Bursa'da hünerlerini sergileyecek

Kağıt uçak şampiyonası Red Bull Paper Wings'in Bursa'daki elemeleri 17 Mart'ta Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Kağıt uçak şampiyonası Red Bull Paper Wings'in Bursa'daki elemeleri 17 Mart'ta Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Red Bull Paper Wings kağıt uçak pilotlarını en uzun mesafe, en uzun süre havada kalma ve akrobasi dallarında becerilerini sergilemeye davet etmeye devam ediyor.

Red Bull açıklamasına göre, dünya çapında 60'tan fazla ülkede en yetenekli kağıt uçak pilotlarını buluşturan ve bu sene Türkiye'deki ilk elemeleri 18 Şubat'ta başlayan yarışmanın Bursa'daki elemeleri 17 Mart'ta Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki üniversite elemeleri sonrasında, Türkiye finalisti olacak gençler, 12-14 Mayıs'ta Avusturya'nın Salzburg şehrinde yapılacak 2022 Red Bull Paper Wings Dünya Finaline katılmaya hak kazanacak.

Aynı zamanda tüm dünyadan katılımcıların TikTok üzerinden hünerlerini sergilediği, yarışmanın akrobasi kategorisindeki kazananı da direkt Red Bull Paper Wings Dünya Finaline katılarak Flying Bulls akrobatik uçuş takımına da ev sahipliği yapan Hangar-7'de büyük bir heyecana ortak olacak.

"Dünyanın en iyi pilotu benim ama kağıt üzerinde!" diyen yetenekli üniversitelilerin katılımına açık olan yarışmada yer almak için tek gereken ise bir parça kağıt ve sınırsız hayal gücü.

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Uludağ Üniversitesi, Redbull, Bursa, Uçak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Red Bull Paper Wings ile kağıt uçak pilotları Bursa'da hünerlerini sergileyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Red Bull Paper Wings ile kağıt uçak pilotları Bursa'da hünerlerini sergileyecek - Son Dakika
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